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台南2021森山市集交通疏導順暢　南警大獲民眾好評

▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府觀光旅遊局連續2天在中西區美術館2館戶外廣場舉辦的「2021森山市集」活動，於14日晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全體員警上下一心全力以赴，力拚交通順暢，務求秩序安全，參觀民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度評價，對於警察交管人員的辛勞更給予高度肯定。

▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動期程適逢新光三越西門店週年慶及永華宮於南門路（府前路至友愛街）封路普渡活動，市警二分局除提醒用路人配合提前改道，同時以最嚴謹的交管計畫，全區劃分為2個分區，規劃21個交通管制疏導點及各式任務編組，負責交通疏導及維安任務，確保活動安全、及交通疏導管制、行車秩序，並防止群眾推擠，連續二天的森山市集交管安維勤務，共動用警力159人次，義交（協勤民力）34人。

▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2021森山市集」活動於晚上8時圓滿落幕，台南市警二分局全力以赴，力拚交通順暢，民眾對於整體活動交通秩序皆給予高度好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局長許坤田，在此期間，特別為執勤員警準備餐點及飲料，便利員警同仁補充水份及體力，讓同仁暖心又暖胃，補充滿滿的執勤能量。另警二分局除運用臉書宣導森山市集活動交通疏導作為及轉貼在地各大社群臉書社團外，並商請廣播電台即時播報活動現場周遭交通即時動態，藉此擴大宣導成效，市民對於本次整體活動交通秩序，皆給予高度讚許及肯定，大獲民眾好評。

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