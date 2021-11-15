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5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

5歲男童治療白血病過程痛苦，日前笑問媽媽死了是啥樣。（圖／翻攝抗白小默默微博，下同）

▲5歲男童治療白血病過程痛苦，日前笑問媽媽死了是啥樣。（圖／翻攝抗白小默默微博，下同）

圖文／CTWANT

「死了，你知道是啥樣嗎？」問這句話的是一名年僅5歲的男童，他被診斷出白血病已經2年多，這段期間接受脊椎穿刺等各種檢查、治療，這些痛苦的折磨，讓他小小年紀就已經體會的死亡的接近。網友看後都感到相當心疼，也希望他的病情好轉、早日康復。

男童接受穿刺時握拳小聲哭泣。

▲男童接受穿刺時握拳小聲哭泣。

男童小名叫「默默」，他2019年底因為反覆發燒、腿疼，父親將他送醫檢查，；他的母親是一名急診室護士，見多了生老病死，但得知兒子罹患的是白血病之後，還是崩潰了。

男童開始接受一連串連成人也很難忍耐的檢查和治療，經常都是邊吃飯邊嘔吐，但還是配合所有醫生的指示，相當懂事，但他臉上的笑容也越來越少。

男童接受穿刺情景。

▲男童接受穿刺情景。

去年12月醫生告知化療已無法緩解病情，家人揹負債務、好不容易才讓他接受了骨髓移植；母親自己接受骨髓配對時，體會到穿刺的痛苦，但男童每次都只是小小聲的哭，並對護士說：「阿姨輕點，太疼了。」

男童這2年多來病情反覆，各種檢查和治療都相當痛苦。5個多月前他剛做完移植手術，但本月初竟又檢查出惡性基因，面臨復發。母親表示「孩子的眼裡已經沒有光了」，前幾天甚至還笑著問她：「死了，妳知道啥樣嗎？變成了一個細胞，讓人家給埋起來了。」

男童笑問媽媽：死了妳知道啥樣嗎？

▲男童笑問媽媽：死了妳知道啥樣嗎？

男童母親將這段影片PO網，至今逾5.5萬網友看了都相當難過，紛紛為男童加油打氣，「聽到孩子的話，心里猛地一疼，真扎一樣」、「聽得心都碎了」、「希望能平安度過這個難關」、「對5歲孩子說加油真的很沉重」、「希望早日康復」。

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