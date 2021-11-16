瑪莎惡少牽連百億下注1夜蒸發　組頭曝全台博奕主氣炸內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台中宋姓男大生遭毆打事件，主嫌張敦量被查出另外涉及投資線上博奕網站，檢警已介入調查。一名組頭透露，全台縣市每天下注超過百億，卻因為一個小型的博奕網站被抓包，搞得禍連全台，讓不少博奕主十分生氣，紛紛透過管道詢問是誰家小弟，並要求嚴加約束，但因為涉及層面太廣，至今仍沒有人出面承認。

▲瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博奕集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

宋姓男大生遭毆打一事牽扯出案外案，檢警發現主嫌張敦量另外涉嫌投資線上博奕網站、暴力討債等事件。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，許姓被告等5人，經本署檢察官訊問後，認涉犯賭博罪嫌重大，雖有羈押的原因，但無羈押的必要，分別以5萬至70萬元不等交保；許姓主嫌與妻子分別以70萬元、30萬元交保；其手下3名幹部，陳男及顏男各20萬元、曾男5萬元交保。

據了解，該集團經營線上博奕網站「2580國際娛樂城」，行徑十分高調、囂張，但瑪莎惡少的新聞曝光後，他們立刻從台中逃到台南、高雄，目前仍有40、50名成員在逃。警方目前已查扣該集團名下4輛名車，分別為要價284萬起的保時捷瑪卡、新車價210萬元起的賓士C Class兩輛，以及要價199萬元起的Toyota原裝進口旗艦商旅Alphard。

一名組頭向《自由時報》透露，張敦量投資的博奕網站雖然算是小型的，但被查出與北部某知名的超大型博奕集團上下游合作，事發之後大家紛紛改名或是關閉網站避風頭，原本全台各縣市一天下注金額超過百億元，如今這麼一鬧瞬間停擺，讓不少博奕主相當生氣，並透過管道詢問到底是誰家小弟惹禍、應該嚴加約束，只是這件事情涉及的層面太廣，至今仍沒有人出面承認。

▼警方查扣的4輛名車。（圖／記者白珈陽攝）