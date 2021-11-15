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瑪莎惡少「經營博弈」！集團首腦夫妻被抓　他爆料張敦量加盟內幕

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲宋姓男大生遭毆打，主嫌張敦量另外涉嫌投資線上博弈網站，台中警方15日破獲該博弈集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市警方偵辦宋姓男大生遭毆打事件，發現主嫌張敦量另外涉嫌投資線上博弈網站、暴力討債等事件。台中地檢署檢察官15日指揮警方，前往博弈網站許姓主嫌位在西區台灣大道的集團據點，當場逮捕許姓主嫌及幹部共4人、查扣4輛車，事後更有知情人士爆料，張敦量接近許男的內幕。

警方偵辦張敦量期間，發現他涉及投資線上博弈網站及暴力討債，全案經台中地檢署指揮偵辦，於15日宣布破獲該集團，一舉逮捕許姓主嫌、許妻及陳姓、顏姓幹部共4人、查扣公司名下4部豪車。警方另外發現，4輛查扣豪車車牌全是2580，與博弈網站「2580國際娛樂城」相呼應，行徑十分高調、囂張。

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地檢署會同警方15日破獲該集團，一舉逮捕許姓主嫌、許妻及陳姓、顏姓幹部共4人、查扣公司名下4部豪車。（圖／記者白珈陽攝）

根據《東森新聞》報導，一名知情人士X先生爆料，張敦量因為看到許嫌經營博弈網站，賺錢非常快，見獵心喜之下也想加入，學習簽賭及行銷、招募經營的手法，未來自立門戶賺更大。

知情人士X先生說，「他（張敦量）就是想賺快錢，然後才會去（許嫌）那邊學習經營博弈，就是有一點類似加盟他們（博弈系統）的概念」、「去他們的系統學博弈基本功，然後想要自創門戶」。

知情人士透露，許姓主嫌儘管只有國中肄業，但行銷和賺錢的手法相當高明，讓張敦量都非常羨慕。

台中警方表示，張敦量在博弈網站集團中是重要的核心成員，具有股東身分，同時也參與集團營運，未來會持續追緝所有在逃共犯，將該集團一網打盡。

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