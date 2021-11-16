明起變天降雨熱區曝　強冷空氣「小雪」起壟罩4天

▲官欣平說，周三起水氣開始慢慢增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

11/22、24節氣「小雪」有強冷空氣！氣象專家吳德榮提醒，下周一至下周四鋒面通過、強冷空氣南下，天氣明顯轉冷，模擬強度已很近似「大陸冷氣團」，不排除成為入秋後第2波大陸冷氣團的機率。中央氣象局預報員官欣平則表示，周三起水氣慢慢增多，北台灣周四、周五水氣較多，而中部周四水氣較多。

官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（16日）僅東半部和大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫回升，北部26、27度，中南部30、31度，東半部25至27度；清晨各地低溫18至21度，中南部日夜溫差近10度。

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官欣平說，周三華南雲系慢慢移出來，水氣開始增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨；周四東北季風增強加上華南雲雨區東移，桃園以北和東半部陰天、短暫雨機率相對其他地方更高，中部為多雲短暫雨。

官欣平表示，周四、周五冷空氣為東北季風等級，低溫沒降非常多，北部約19、20度；主要是高溫降幅，北部22至24度，其中桃園以北剩下20、21度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平指出，東北季風周六、周日減弱，北台灣白天高溫回升到25度以上，早晚仍偏涼；下周一另一波東北季風增強，冷空氣強度會比這周來得強，但由於偏預報後期，影響程度還要觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三氣溫逐日略升，今下午起華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量逐漸增多，周三北部山區有零星飄雨的機率，中南部則為晴時多雲，東半部有局部零星降雨；周三晚華南雲雨移入，北部、東半部轉有局部雨。



吳德榮分析，周四、周五東北季風南下，冷空氣很弱，北台稍轉涼，其他地區氣溫變化很小；周四北、東有雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率；周五北部漸好轉、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；周六、周日東北季風減弱，白天氣溫回升，西晴東偶雨。



吳德榮提醒，下周一至下周四鋒面通過、強冷空氣南下，天氣明顯轉冷，模擬強度已很近似大陸冷氣團，不排除成為入秋後第2波大陸冷氣團的機率，應注意！不過，模式模擬仍會持續調整其強度，需繼續觀察。