「小雪」大變天！入秋最強冷空氣恐襲　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

今年入秋最強冷空氣恐11/22、24節氣「小雪」報到！天氣風險公司總經理彭啟明今天（15日）提醒，下周一開始預期北方將再度有冷高壓南下，這波的強度很可能不亞於上一波冷氣團的態勢，甚至有可能更強一點，最低溫時間點可能落在下周二、下周三，有機會跌到14度上下。

▲下周一「小雪」這天將轉冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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彭啟明在臉書說，今天開始到周三仍是東北風型的天氣，天氣穩定，東半部雲量較多，迎風面偶陣雨，西半部則相當晴朗穩定，北部可以回升到19-25度，中南部20-29度，東半部19-27度，這三天相當的舒適，西半部可以看到陽光，建議您好好把握。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明指出，預計周三晚上開始有鋒面開始接近，後面又有冷空氣南下，不過強度不強，北部約略降1、2度，北部轉為陰有短暫陣雨天氣，中南部仍較為穩定；周四、周五主要會受到這波水氣影響，北部、東半部較為陰沉偶陣雨，中南部較不受到影響，多雲的天氣型態；周六、周日水氣減少，會再轉晴回溫，類似這兩天轉晴的天氣。

彭啟明提醒，下一波的大變化可能在下周一開始，預期北方將再度有冷高壓南下，這波的強度很可能不亞於上一波冷氣團的態勢，甚至有可能更強一點，最低溫時間點可能落在下周二、下周三，有機會跌到14度上下，空曠地區低溫也更要多留意較低溫。

彭啟明表示，由於離目前還超過一周，仍有調整空間，但這波的持續時間可能較久，會接近到月底都屬於較涼的天氣，提醒您要多留意。

中央氣象局預報員陳伊秀則提到，預計周日下半天開始會有一波水氣南下，屆時北部迎風面有雨，下周一開始較強的冷空氣將南下，目前預估最低溫仍在「東北季風」強度，台北市氣象站有機會下探14至15度，還未到大陸冷氣團等級，由於屬於末期預報，還要再持續觀察。