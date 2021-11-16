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美洲豹突襲「利爪戳瞎農民」　兒開山刀一揮斷頸斃命

▲▼美洲豹突襲「利爪戳瞎農民」　兒開山刀一揮斷頸斃命。（圖／翻攝推特）

▲費瑞伊拉在兒子的營救下驚險救回一命。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西日前發生一起美洲豹襲擊人類事件，一名農民和2個兒子進入到森林裡後，農民不幸被美洲豹撲倒，右眼當場被利爪戳瞎，鼻骨應聲斷裂，幸好其中一個兒子後來揮刀砍裂美洲豹的頸部，當場殺死這頭野生大貓。

綜合當地媒體報導，巴西波爾多（Portal）67歲農民費瑞伊拉（Pedro Vaz Ferreira），13日和32歲的大維（Davi）和25歲的侯蘇（Josue）一起進到森林裡，沒多久費瑞伊拉就遭遇美洲豹的攻擊。

2個兒子目擊父親陷入生命危險，和美洲豹掙扎搏鬥一段時間後，大維才終於用開山刀一刀砍死美洲豹。他告訴當地媒體「O Liberal」，他和侯蘇毫髮無傷，不知道為什麼美洲豹只攻擊費瑞伊拉，「最嚴重的傷在他臉上，他臉部骨折了，他的鼻子，眼睛也瞎了。他當下立刻失去視力，因為美洲豹用爪子刺穿他的眼睛。」

▲▼美洲豹突襲「利爪戳瞎農民」　兒開山刀一揮斷頸斃命。（圖／翻攝推特）

▲▼大維用開山刀殺死美洲豹。（圖／翻攝推特）

▲▼美洲豹突襲「利爪戳瞎農民」　兒開山刀一揮斷頸斃命。（圖／翻攝推特）

費瑞伊拉後來在親戚的快艇搭救下乘船離開，被送往鄰近一間醫院救治，2天後轉往更大型的醫院。他的臉部局部毀容，部分顴骨骨折、鼻骨骨折，右眼失明。

事實上在巴西，美洲豹一般很少會攻擊人類，先前專家就已經透過觀察和研究指出，美洲豹是所有大型貓科裡，最不會殺害和吃下人類的大貓。巴西人死在其他大型野生動物下的人數都比美洲豹多，像是最近才有人遭到鱷魚襲擊，所幸成功脫逃，只有手臂受傷，但7月發生的一起事件，一人在下到海裡小解的時候，就因慘遭鯊魚攻擊而死亡。

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