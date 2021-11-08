　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

囚犯偷拍「牢房生活」變網紅　爽烤吐司影片曝！被逮下場慘了

▲▼巴西囚犯偷拍監獄生活。（圖／翻攝TikTok@wlfdllinha）

▲巴西一名囚犯偷拍監獄生活爆紅。（圖／翻攝TikTok@wlfdllinha）

記者吳美依／綜合報導

巴西里約發生一起離譜事件，一名囚犯經常在TikTok分享監獄日常生活，吸引超過1.5萬粉絲，其中一部在牢房內烤吐司的影片更是超過67萬次觀看。但是，他爆紅後很快就被獄方逮到，目前已轉移至維安級別更高的監獄服刑。

綜合外媒報導，這名囚犯原本被關在「道爾頓克雷斯朋監獄」（Dalton Crespo），除了烤吐司以外，還分享自己和獄友一起踢足球、大掃除，甚至展示各項違禁品的影片。巴西監獄管理局（SEAP）發現後，下令搜查他的牢房，果真找到17支手機、13張SIM卡以及少量藥物。

監獄管理局官員維羅索（Fernando Veloso）沒有透露囚犯身分，僅說「我們已經與內政部合作，在法律允許的最大程度展開調查。囚犯持續與外界聯繫是不可容忍的行為。」他還強調，將會加強查緝違禁品，並且加重相關懲處。

事實上，英國2019年也曾發生類似事件。毒販沃克（Sam Walker）在里茲（Leeds）坐牢，卻仍能持續使用各大社群媒體帳號，他在推特上擁有近2萬粉絲，YouTube頻道也持續上傳在監獄內拍攝的影片。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

 

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了
53歲婦打AZ成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應
高鐵服務員「低頭跪地」　萬人怒了：明明不是她的錯
打疫苗死亡再增6人！　這廠牌最多
新北已探16度！最冷時間點還未到　這兩天急凍12度
被柯文哲批「智商不到70」　莊人祥1句話回應了！
快訊／北部超美秘境沙灘驚見女屍！　遊客散步嚇壞
柯文哲批「莊人祥智商不到70」　陳時中回應了
陳時中動怒！　「我只有智商70也不會這樣做」
即期AZ惹議！　陳時中強調「有需求」：滿10周有108萬人
月領10萬「遠端打卡」沒上班！　電子大廠副理飯碗丟了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

囚犯偷拍「牢房生活」變網紅　爽烤吐司影片曝！被逮下場慘了

4.5公尺巨鯊活活咬死！他命喪海中「僅留1副蛙鏡」　家人目睹崩潰

COP26焦點轉向「氣候融資」　英相提2.9億資金助亞太國家

美國吃壽司得歸功韓國人！《紐時》驚曝：壽司其實並非日本原創

NASA警告「潛在危險」小行星正朝著地球而來　直徑等於3個足球場

「有人死了！」德州音樂祭歌迷衝上台求救　攝影師揮手趕人繼續拍

美國8日放寬入境限制　分隔兩地20個月家庭終團圓

德州音樂祭8死！主辦歌手爆早有「煽動混亂」前科　歌迷摔成癱瘓

螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

衛報：台灣清零代價浮現　專家曝「民進黨無法承受疫情再爆發」

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

囚犯偷拍「牢房生活」變網紅　爽烤吐司影片曝！被逮下場慘了

4.5公尺巨鯊活活咬死！他命喪海中「僅留1副蛙鏡」　家人目睹崩潰

COP26焦點轉向「氣候融資」　英相提2.9億資金助亞太國家

美國吃壽司得歸功韓國人！《紐時》驚曝：壽司其實並非日本原創

NASA警告「潛在危險」小行星正朝著地球而來　直徑等於3個足球場

「有人死了！」德州音樂祭歌迷衝上台求救　攝影師揮手趕人繼續拍

美國8日放寬入境限制　分隔兩地20個月家庭終團圓

德州音樂祭8死！主辦歌手爆早有「煽動混亂」前科　歌迷摔成癱瘓

螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

衛報：台灣清零代價浮現　專家曝「民進黨無法承受疫情再爆發」

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

Honda全新HR-V油電版泰國亮相！台灣可望2022年跟進導入

梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

塞入整隻軟嫩鴨腿！台南30年老牌鴨肉飯　當歸湯頭清甜入喉回甘

交往無尊被酸「美女與野獸」　阿喜高EQ回應...小優：他前任都正妹

新北地檢署攜手更保及榮觀，齊心送暖至監所

違建遭強拆「廁所被看光」　住戶爆氣：公告3天誰來得及處理

嘉義藝起甦筆—受刑人、更生人徵文比賽

艾怡良深夜「解封」前男友　誤掀潘朵拉盒子...下場超自虐！

養生館藏色色交易...小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

買鞭炮突爆炸！爸載7歲兒慘死影片曝光

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救

比爾蓋茲預言「這些巨頭」30年後會垮、淪壁紙

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

峭壁浮出人影　與失蹤登山客驚人相似

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

捷克總統齊曼傳罹患肝硬化　恐3到4週才能出院

美國米爾克號艦下水　同志平權更進一步

中疫苗樂透頭獎　雪梨妹爽拿2100萬

更多熱門

相關新聞

嗆「金髮白人」免坐牢　法官送她60天刑期

嗆「金髮白人」免坐牢　法官送她60天刑期

美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴和審判仍在進行中，德州房地產經紀人萊恩（Jenna Ryan）曾在推特放話「金髮白人」的身份絕對不會讓她坐牢，但一位聯邦法官認為萊恩知道自己在做什麼，最終判處她有期徒刑60天，外加1000美元罰金及賠償損失500美元。

史上僅40人！男嬰屁屁長出12公分肉球尾巴

史上僅40人！男嬰屁屁長出12公分肉球尾巴

爆乳人妻愛上SM　把老公當狗「性慾滿滿」

爆乳人妻愛上SM　把老公當狗「性慾滿滿」

巴西26歲女歌手墜機亡　最後身影曝光

巴西26歲女歌手墜機亡　最後身影曝光

男子疑遭「食人魚咬死」身體全被撕爛

男子疑遭「食人魚咬死」身體全被撕爛

關鍵字：

巴西囚犯牢房坐牢

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面