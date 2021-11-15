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香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

記者蔡紹堅／綜合報導

香港近日流傳一部影片，有一名男子在地鐵月台上把拉布拉多導盲犬丟入鐵軌，又隨即拉回月台，被大批網友罵爆。對此，香港導盲犬服務中心表示，影片為6、7年前的訓練短片，是為了讓導盲犬體驗靠近月台的危機感，避免執勤時將盲人引入月台邊緣，造成墜軌，訓練全程在港鐵協助下進行，月台沒有列車通行，確保狗狗安全、不受傷。

香港導盲犬服務中心指出，該影片為中心6、7年前的內部訓練短片，基於視障人士使用者首要的安全考慮，資深訓練導師與導盲犬於港鐵月台正進行訓練，「當時，訓練團隊於安全的環境中，運用了傳統的訓練方法（Positive punishment），讓狗狗接受這個最後的高階訓練，體驗靠近月台邊緣的危機感覺。」

▼導盲犬被丟下鐵軌。（圖／翻攝臉書）

▲▼香港導盲拉拉「被丟鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：是在訓練狗狗。（圖／翻攝臉書）

香港導盲犬服務中心提到，導師希望透過這個體驗，以降低或避免未來狗狗領著視障人士走到月台邊緣，而發生墜入軌道的機會，「由於我們需要確保訓練中的狗狗安全，有得到港鐵支持，提供一個安全的時間和安全的車站，確保訓練時間完全沒有列車進出，以進行這個實地訓練。」

香港導盲犬服務中心強調，當然，這個極具考驗的訓練必需要有資深導盲犬訓練導師在場進行和監督，確保狗狗不會受傷，「故此，任何未經訓練的人士，切勿模仿。」

香港導盲犬服務中心說，對於影片畫面引起大家不安，他們深感抱歉，基於時代轉變，訓練團隊不斷改進、更新訓練模式和技巧，增加以正向方法（Positive reinforcement），給予獎賞、鼓勵和讚許，讓狗狗正面學習，因此已停止使用這種月台訓練的方法，

香港導盲犬服務中心還說，正向訓練已經是他們狗狗訓練的核心理念，希望大家能理解訓練手法的演變，繼續支持優化導盲犬的訓練，為視障人士提供所需服務。

▼香港導盲犬服務中心在臉書發文解釋，但仍有許多網友按下「憤怒」表情。

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