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酒瓶如何「塞入大蘋果」？專業鄉民神解答　竟與台灣的一樣

酒瓶裡如何塞入大蘋果　專業鄉民科普長知識「不是日本壓縮機裝的啦！」

▲日本網友於推特發文，疑惑這款白蘭地（約新台幣1,990元）酒瓶中的大蘋果是如何塞入，引發日台兩邊網友熱議。（翻攝推特＠donguri_soup）

圖文／鏡週刊

日本有位網友近日於推特PO出一瓶白蘭地，納悶玻璃瓶中的大蘋果是如何放進去的，掀起網友們一陣熱議，也有台灣網友分享該貼文。一位業界人士認真說明，如何將大蘋果放入酒瓶，竟與台灣的高粱苦瓜酒概念一樣。

近日在推特上，有位日本網友入手一款白蘭地，特色是酒瓶中有顆大蘋果泡在酒裡，他喝到一半疑惑發文：「這顆蘋果到底是怎麼進入的？」引發網友討論，許多人提出想法，「跟瓶中船一樣分解塞進去後組裝？」「把乾燥的蘋果放入，吸水回復原狀？」「跟彈珠汽水一樣，放入蘋果後再將玻璃瓶縮口接上？」

而真實的作法，就有業界人士留言回應說明，這款酒是在果實還很小的時候，就將玻璃瓶套著果實，讓果實在瓶內長大成熟後才連瓶摘下。不僅讓許多人長知識，也科普了此款白蘭地的名稱，「Pomme d’Eve」的原文意思就是「蘋果的前夕」，同樣呼應了製成的概念。

酒瓶裡如何塞入大蘋果　專業鄉民科普長知識「不是日本壓縮機裝的啦！」

▲台灣網友分享金門的高粱苦瓜酒，也是同樣概念製成。（翻攝FB我只是想認真點）

台灣也有網友分享該推特原文到臉書，同樣引起熱議，有鄉民歪樓笑稱「是解壓縮的概念。」讓人想起經典的廣告台詞：「日本製的壓縮機很稀少。」笑翻許多網友呼應，「難怪這麼厲害！」但也有人認真分享，金門的高粱苦瓜酒，也是同樣的製成概念，將高粱酒瓶套住還小的苦瓜果實，苦瓜在瓶內長大形狀也相符，最後灌入高粱酒浸泡即成。

 

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