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iPhone 6藏人妻的秘密！夫拿它玩遊戲...驚見備忘錄這一幕綠了

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓男子拿著老婆舊iPhone6玩遊戲，卻意外發現老婆劈腿證據。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

張姓男子和孫姓女子2人結為連理後，育有一子，家庭氣氛和樂，未料去年張男拿出孫女許久沒用iPhone 6舊手機來玩遊戲，竟意外在手機備忘錄裡發現孫女傳給陳姓中士情書的草稿，更發現2人開完房間後在鏡子裡的自拍照，怒質問妻子。事後張男找上陳姓小王，威脅要找上陳男上級告發，即將退伍的陳男擔心被汰除，原答應以110萬元和解，後續和解破裂，張男再怒對陳男提告求償200萬元。橋頭地院審理後，判陳男須賠償張男10萬元。

張姓人夫和孫姓女子2人自2018年9月結婚後育有一子，婚姻關係穩定，不料張男去年10月，臨時起意拿起老婆許久沒用過的iPhone 6作為遊戲手機來玩時，竟意外在手機備忘錄中發現老婆寫給陳姓小王的情書草稿，同時還在手機相簿裡發現老婆和陳男對著摩鐵鏡子自拍的照片，怒質問老婆和陳男。

起初，張男認為其基於挽回配偶、家庭等因素，不願讓家醜外揚，因此和陳男談判後2人達成共識，陳男以每月8000元分期給付共110萬元的賠償金給張男，不過事後2人談判破裂，讓張男相當不滿，決意將陳男怒告上法庭向其求償200萬元。

橋頭地院審理後指出，由於當時2人在談和解時，張男認為需要簽立正式和解書，和解書才具有法律效力，不過由於最後陳男認為和解金過高，不願和解未再理會張男，讓張男傳訊息向陳男表示「不打算跟陳男和解了，直接法院見」等語，認為張男所提供的對話內容顯示僅為2人談判交涉的過程，不足以認定2人已成立和解。

法官審酌2人當時對話紀錄後指出，張男發現老婆外遇後，即傳陳男和老婆在摩鐵自拍的照片向陳男質問「照片會說話」，陳男見狀也向張男道歉，「對不起，我不知道能說什麼」，張男再繼續追問「講實話吧多久了」、陳男回「一個禮拜而已，真的」，張男嗆回「一個禮拜就能開房也是夠快的」、「要不要照片也傳給你女友，看她會不會也算了？」，陳男則不斷道歉；後續張男繼續向其追問「什麼階級？多久退伍？」，陳男答以「中士，後年3月」，張男則諷刺地回以「嘖嘖嘖，爽快一時最少70萬沒了」等語。

庭審時，陳男也向法官辯稱，當天是孫女主動找他去摩鐵，2人坐上化妝台拍完照就離開，並無和孫女發生關係，他當時也是一頭霧水，2人根本沒有親暱舉動，誰知道張男就拿著一張照片對他獅子大開口，還威脅他要向上級稟報，他別無他法，才會和陳男協商，但法官認為，雖然沒有直接證據證明陳男和孫女在摩鐵裡有發生性行為，不過從照片來看，陳男在拍照時並未穿著衣服、赤裸上身，顯然已逾越正常男女關係，衡量雙方學歷與經濟狀況等，判陳男須賠償張姓人夫10萬元，全案仍可上訴。

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