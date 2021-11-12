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社會 社會焦點 保障人權

挽不回前妻疑她有新歡　五金行小開勒頸殺人還辱屍

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲花蓮謝男勒死拒絕復合的前妻還辱屍。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

在花蓮經營五金行的謝姓男子，去年想跟離婚不到一個月的妻子復合但被拒，懷疑對方另結新歡，雙方爭吵時，謝男盛怒用雙手眼睜睜勒死對方，竟還起色心玷辱前妻遺體後逃亡，一、二審認定謝男手段兇殘、犯行難見容於社會，均依殺人、侮辱屍體等罪合併判刑17年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

謝男是家中獨子，父母在花蓮市經營五金行多年、家境優渥，謝男承繼家業、出入以名車代步，和曾女結婚10多年，育有一對子女，但夫妻倆近年疑因相互懷疑對方有外遇，感情出現裂痕。

判決指出，謝男（48歲）與曾姓妻子（45歲）於去年（2020年）1月協議離婚，雙方與2名子女仍同住，謝男企圖挽回，曾女沒同意，並要求謝男依約支付贍養費。去年2月雙方在家為感情與金錢爭吵，謝男疑心曾女已有新歡，揮拳對曾女動粗並以童軍繩勒住對方脖子，曾女奮力掙脫逃走，向法院聲請保護令禁止謝男繼續侵害獲准。

謝男同月21日以搬電腦為由，要曾女回家會合，2人見面又激烈爭吵，謝男不甘曾女仍舊拒絕復合，盛怒之下，將曾女拖進房間反鎖房門、推倒在床跨坐曾女身上壓制，雙手緊勒曾女頸部眼睜睜看對方斷氣，起身清理現場時，竟動淫念玷辱曾女遺體，事畢用棉被蓋屍，獨自搭火車逃到基隆投靠朋友，跟朋友透露失手殺妻、很懊惱。

曾母與女兒失聯深感不安，當晚報案尋人，在五金行後方登記於曾女名下的住處發現曾女遺體，頓時崩潰大哭、咆哮親家沒保護好媳婦。警方循線於隔天（22日）逮捕將手機關機躲藏的謝男送辦，謝男被羈押至今，出庭始終認罪但辯稱患有憂鬱症、行兇時處於精神耗弱狀態。

法官指鑑定結果顯示謝男殺妻時，辨識能力與控制能力並沒顯著降低，不符合減刑條件，且手段兇殘、犯行難見容於社會，但考量他有悔意且願賠償，代表良心尚未完全泯滅，一、二審均將他所犯殺人罪判刑14年6月、傷害罪判刑1年，侮辱屍體罪判刑2年6月，3罪合併應執行17年徒刑，最高院日前駁回上訴，全案定讞。

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