1碗沒肉的滷味300元　網控坑移工！老闆稱誤解：按價目表不會亂算

▲網友認為中壢火車站附近一家滷味店坑移工。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

針對有女網友貼文指責中壢火車站附近一家滷味店疑似亂喊價坑移工，沒肉的滷味1碗竟要價300元，陳姓老闆14日表示，可能是最近因應原物料漲價反應成本，將店內滷味價格做調漲，才造成民眾的誤會和誤解，但價格都會標示在店門口價目表，他們不會沒標準，全都依標示價格，多少錢就是多少錢，絕不會亂算的。

▲▼陳姓老闆強調，他們不會亂算錢，照價格標示多少就多少，不會沒有標準。（圖／民眾提供）

有女網友在《DCARD》發文，這家滷味店她從小吃到大，每次經過都會買，都是夾菜、甜不辣、水晶餃等，每次結帳價格都不一樣，有時候85、有時候80至70不等。她反問店家如何算錢，店內人員回覆，有的說物價調漲、有的說價目表沒有更改，有時則直接道歉表示算錯了。

▲老闆強調滷味價格清楚標示在價目表上。（圖／民眾提供）

有次內用時，她看到一對移工小情侶在攤上點了一籃東西，都沒夾到肉類1碗就要300元，「天啊！太誇張了吧！」，但情侶卻笑回沒關係，她氣不過寫字條給店家，「請不要再欺騙移工們！已好幾次被發現多收錢，請有點道德好嗎？」貼文曝光後，網友們超生氣幾乎一片倒的指責店家不該，真的是「心狠手辣」。

對此，陳姓老闆則表示，可能是最近因應原物料漲價，他把價格調漲了一些，或許是造成民眾的誤會，但他強調，新調漲的滷味價格都清楚標示在店門口的價目表上，他們不會亂算的，照價格標示多少就多少，不會沒有標準。