苗栗男隨機偷未上鎖自行車　3天得手5輛賤賣300餘元

▲黃嫌隨機在街上偷竊未上鎖的自行車，還將車主的安全帽棄之一旁後才離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南地區短短3日內接連發生5起自行車竊盜案；警方獲報後立即展開偵辦，調閱監視器後鎖定1名黃姓男子涉案。經調查後發現，黃嫌到處找尋未上鎖的自行車下手，得手後便騎到附近回收場賤賣，總計5輛只賺了300餘元，警方於偵詢後，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查發現，黃嫌主要針對未上鎖之自行車行竊，以徒步方式於街上隨機搜尋犯案目標，行竊時還將車主安全帽丟棄於路旁，得手後於市區道路違規亂行駛，將自行車騎往附近回收場以賤價變賣，差點與其他用路人發生車禍，不法所得僅約新台幣300餘元，但民眾損失合計約新台幣2萬餘元。

▲黃嫌得手後，隨即到傅近回收場變賣，5輛僅賣得台幣300餘元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經員警密集訪查後，鎖定嫌疑人特徵及身分，查獲黃嫌後並起出自行車等贓物發還被害人；受害民眾對於警方能迅速查緝犯嫌，並找回失竊自行車，深表感謝。警方於偵詢後，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲民眾應妥善保管自身財物，自行車停放也應上鎖，切勿讓竊賊有機可趁。警方將持續打擊犯罪，維護民眾財產安全，使民眾更安心。

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