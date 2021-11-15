春節檢疫「7+7」承認混打！　提供不實疫苗接種證明重罰15萬

記者嚴云岑／台北報導

春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案確定上路，在國外接種過2劑疫苗超過14天者均適用。被問及要如何檢視施打證明真偽？指揮中心發言人莊人祥表示，研議讓入境者把接種證明影像上傳，以利進行後續研判。而若提供不實疫苗接種證明，會依《傳染病防治法》第58條，最高處15萬元罰鍰。

春節入境3大方案除了原本的「14+0+7」與「10+4+7」外，昨日有公佈「7+7+7」方案，開放打完兩劑疫苗滿14天者，前7天可自費住集檢所或防疫旅館，後7天就可進行加強版居家檢疫。指揮中心也開放3600間集中檢疫所客房供預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，服務量能高達2萬1600人。

莊人祥表示，今年春節入境已要求提供PCR核酸檢驗證明，如果在國外有接種的話，通常會提供其他接種證明，春節返台後也可一併釋出，有些國家有數位證明，也可以在入境時出示，再由邊境相關人員檢視是否合規定。另外，指揮中心也在研議將接種證明上傳，進行後續研析。

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由於加拿大實施疫苗混打，被問及若返台者是接種AZ加上莫德納或BNT，指揮中心是否願意承認？莊人祥回應，國內目前有7萬多名第一線醫療人員選擇第一劑打AZ、第二劑打莫德納，其他國家若因疫苗供給不足，採階段性混打的話，返台也會承認該做法。

至於被問及在返台者提供不實疫苗接種證明是否有罰則？莊人祥回應，會依《傳染病防治法》第58條，最高處15萬元罰鍰，同時也會朝偽造文書方向偵辦。