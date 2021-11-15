快訊／蘇貞昌因應農曆春節返鄉潮　5大防疫管制整備項目出爐

▲蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌15日上午召開擴大防疫會議，他在會中表示，為因應明（2021）年農曆春節返鄉人潮將盡全力做好準備，要求相關部會依過去經驗，針對相關管制措施及作為做好整備，包括：入境旅客之防疫車隊、防疫旅館、集中檢疫所，以及後續實施追蹤管理，以及健康關懷措施等相關量能。

蘇貞昌表示，有鑑於國際疫情漸有回溫，周邊國家疫情仍屬嚴峻，相關邊境管制措施仍須依目前規劃持續進行。在疫苗方面，他表示，國內自購及受贈之疫苗皆穩定到貨且貨量充足，感謝醫護人員持續於第一線協助疫苗施打作業，目前疫苗接種人口涵蓋率也持續穩定成長，呼籲國人同胞依指揮中心規劃完成兩劑疫苗施打，提升完整的保護力。

蘇貞昌表示，疫情爆發以來，政府將面對第三個農曆春節，他要求相關部會依據過去經驗針對相關管制措施及作為做好整備，包括：入境旅客之防疫車隊、防疫旅館、集中檢疫所，以及後續實施追蹤管理，以及健康關懷措施等相關量能。

另外，蘇貞昌也要求指揮中心與相關部會及地方政府妥適進行規畫配置，也請交通部觀光局協助與防疫旅館溝通，協調業者務必配合指揮中心所公告之相關指引規範。

蘇貞昌強調，政府部門為因應明（2021）年農曆春節返鄉人潮將盡全力做好準備，也請旅宿業者及返鄉國人積極配合指揮中心相關檢疫措施。他說，從過去兩年的防疫經驗顯示，唯有政府及國人攜手合作，台灣才能在舉世滔滔的嚴峻疫情之中，持續作為全世界少數僅存的福地。