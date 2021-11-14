拍陳時中無罩嗨唱「掌鏡人身份曝光」！坦言傳給1人：爆料者心機重

記者閔文昱／綜合報導

指揮官陳時中一段唱歌喝酒的影片外流後，引起廣泛討論，事後義守大學教授劉鴻陞也出面澄清，是朋友聚會，現場也沒有女陪侍，而當天與會成員也陸續被起底，包括正崴集團董事長郭台強、1111人力銀行前執行長陳曉蓁、北市聯醫心臟內科前主任陳識中等。其中，當時拍下影片的掌鏡人身分也跟著曝光，她還痛批，流出影片的人「心機很重」。

▲陳時中唱歌沒戴口罩引發風，如今拍攝者身分也曝光。（圖／翻攝網路）

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根據《三立新聞網》報導，拍攝這段影片的女子是一名紅酒經銷商，當天是以「侍酒師」身分出席這場品酒會，本身並不認識陳時中，只是將這段影片分享給爸爸，沒想到卻遭有心人士轉傳出去，令她和與會的朋友捲入這場風波，痛批爆料者選在今年把影片公開「心機很重」。

▲義联集團旗下義大醫院在屏東建設健康園區，衛福部長陳時中到場。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，陳時中「脫口罩喝酒高歌」的影片10日在網路上瘋傳後，他在同日深夜立即澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，但還是被藍營人士質疑有「飯局妹」陪侍。事後網友發現，與會的長髮女子其實是曾擔任台灣1111人力銀行執行長的陳曉蓁，而劉鴻陞更指出，當時應該是由一名女賓客掌鏡，目的只是想幫大家留個紀念。

陳時中今（14日）出席義联集團所屬的義大醫院在屏東舉行健康產業園區動土奠基典禮。屏東縣長潘孟安在台上一開始致詞時，還開起陳時中的玩笑，「來這邊唱歌沒有關係，而且我們到處都是長頭髮的，也沒有關係」，講完底下笑聲一片；至於又有一段疑似在陽明山別墅唱歌流出的影片，陳時中則簡單回應「這是一個私人聚會」。

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