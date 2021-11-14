好兄弟突然病危！9男一小時湊200萬　「花光存款」讓他治療

▲好兄弟住院病危，年輕男一小時湊到200萬。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）



記者柯振中／綜合報導

如果朋友突然打電話來借錢救急，應該怎麼做？陝西省渭南市一名男子因病進入急診，立刻需要繳納醫藥費，沒想到打一通電話，一個小時內9位朋友全帶家產到場，合計約50萬元（人民幣，下同，約新台幣218萬元），感人的故事引起陸網熱議。

綜合陸媒報導，一名杜姓男子表示，事件發生當下，他正在現場，陪同朋友的母親住院，接著突然有名年輕男子被送進急診室，身旁還有位年輕人。

由於年輕男子病重，需要詳細診斷，醫藥費相當昂貴，朋友開始打電話借錢，一共撥出去8、9通電話，內容都是「要做什麼透淅的，有多少（錢）帶多少（錢）」，結果不到一個小時，就有8、9名年輕男性在急診室外聚集，還提著大包小包的現金，合計約50萬元（約新台幣218萬元）。

▼年輕男的行為在大陸網路上引起熱議。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）



杜男看到這樣的場景，覺得相當感人，因此拿手機出來錄影，還發上社交媒體，瞬間引起一陣熱議。對此，杜男受訪時感慨，兄弟情都是互相的，就像他身邊也有，「對朋友靠譜，朋友才能對你靠譜。」

杜男說明，由於朋友在外地打工，所以他一聽朋友的母親生病，立刻驅車前往幫忙，「我也是在幫朋友，再看人家其它的人也在幫朋友，這是一種很特別的感觸。」

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