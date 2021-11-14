　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

德國士兵參加演軍事演習,德軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國將動員1.2億兵力，協助施打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

中央社柏林13日綜合外電報導

德國過去7天每10萬人的COVID-19染疫率創一年多前疫情爆發以來新高，總理梅克爾（Angela Merkel）今天呼籲未接種疫苗的民眾，重新考慮他們的決定。

梅克爾在每週發布的Podcast影片中表示：「我們未來幾週將面臨困難，你們可以看到我非常擔心，我迫切請求所有尚未接種疫苗的人三思。」

「明鏡周刊」（Spiegel）報導，德國軍隊正準備在耶誕節前動員1.2萬名官兵，來為不堪負荷的醫療保健服務提供協助，並將在療養院和醫院提供疫苗追加劑和快篩試劑。

▲▼ 德國現任總理梅克爾即將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理梅克爾呼籲還沒打疫苗的人三思。（圖／達志影像／美聯社）

根據明鏡周刊，目前已出動的軍人有630名，而媒體尚未就此事訪問到軍方。

根據德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），全徳7天來每10萬人染疫率在今天增至277.4人，刷新去年12月197.6人的紀錄。

德國聯邦政府和16個邦的總理下週將開會，就從嚴實施防疫措施進行討論，不過協商要組成新政府的3個政黨已商定，讓全國緊急狀態依計畫在11月25日終止。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／台鐵439次自強號「空轉」卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

印度國防參謀長：中國已成頭號「安全威脅」　超越巴基斯坦

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

野生「巨蜥」快速爬行衝進屋內！　女童嚇壞尖叫...祖父驚：不敢相信

德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

印度國防參謀長：中國已成頭號「安全威脅」　超越巴基斯坦

德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

他訂麥當勞「給18元小費」！外送員秒拒塞回…內行曝原因：會很慘

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

歐洲2周通報「209萬確診案例」　 荷蘭總理哀嘆：到處都是病毒！

北市驚現「後照鏡怪客」！暴力反折狂扳...整條巷子車都受害

治安解封？雲林6男「鋁棒砸店」2女店員嚇到縮牆角求饒

菲國大選聚焦政治家族　杜特蒂長女參選副總統搭檔「小馬可仕」

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

陌生人對她女兒狂拍照！女星在旁傻眼：當自家孩子？　怒揭爸媽6地雷

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

軍武熱門新聞

印度國防參謀長：中國已成頭號安全威脅

潛艦抽單法國控騙子　澳總理：任公職後從未說謊

殲-16驅離外機畫面曝光 飛行員烙英語：已接近我領空，立即離開

解放軍最新艦載機正式定名「殲-35」

台灣飛官罵菜鳥　「聽你吹狗螺」大陸瘋傳

「最頂戰機」F-22還要再升級！劉寶傑驚：衝著中國來

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

中國潛艇二度隱身追蹤美軍航母！

死守61hr　一江山戰役改變台美關係

陸中將：六戰一體　3天拿下台灣

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

台海衝突一觸即發！美聯社：台灣如火藥庫

澳洲毀約12艘潛艦遭求償近2兆　法國帳單要寄出了

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

更多熱門

相關新聞

歐洲疫情飆升 比利時荷蘭等10國列非常高度關注

歐洲疫情飆升 比利時荷蘭等10國列非常高度關注

歐洲正面臨第4波飆升的COVID-19疫情，歐洲疾病預防管制中心最新評估，未來2週歐洲確診、死亡以及住院人數都將繼續增加，並將比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國列為非常高度關注國家。

高端開放混打　朱學恒：你終究要打國際認可疫苗的

高端開放混打　朱學恒：你終究要打國際認可疫苗的

全球首款用「吸入式新冠疫苗」海南亮相

全球首款用「吸入式新冠疫苗」海南亮相

尷尬！承認高端國家從6國變4國

尷尬！承認高端國家從6國變4國

北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心回應了

北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染德國梅克爾

讀者迴響

熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

王思佳擠完奶穿「透視禮服」　下馬威出席走鐘獎

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面