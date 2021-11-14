德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

▲德國將動員1.2億兵力，協助施打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



中央社柏林13日綜合外電報導

德國過去7天每10萬人的COVID-19染疫率創一年多前疫情爆發以來新高，總理梅克爾（Angela Merkel）今天呼籲未接種疫苗的民眾，重新考慮他們的決定。

梅克爾在每週發布的Podcast影片中表示：「我們未來幾週將面臨困難，你們可以看到我非常擔心，我迫切請求所有尚未接種疫苗的人三思。」

「明鏡周刊」（Spiegel）報導，德國軍隊正準備在耶誕節前動員1.2萬名官兵，來為不堪負荷的醫療保健服務提供協助，並將在療養院和醫院提供疫苗追加劑和快篩試劑。

▲德國總理梅克爾呼籲還沒打疫苗的人三思。（圖／達志影像／美聯社）



根據明鏡周刊，目前已出動的軍人有630名，而媒體尚未就此事訪問到軍方。

根據德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），全徳7天來每10萬人染疫率在今天增至277.4人，刷新去年12月197.6人的紀錄。

德國聯邦政府和16個邦的總理下週將開會，就從嚴實施防疫措施進行討論，不過協商要組成新政府的3個政黨已商定，讓全國緊急狀態依計畫在11月25日終止。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘