大陸 大陸焦點 特派現場

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國1男子因傳播淫穢影片遭到判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著2026年1月1日新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》即將施行，中國司法機關近期透過多起判決示警，強調網絡空間並非法外之地。新法第八十條明確將利用通訊工具傳播淫穢訊息納入處罰，並刪除場景限制，意即無論在公開群組或私人對話傳送色情影音，只要證據確鑿且情節嚴重，均可能面臨行政拘留甚至刑事處分。

近日，內蒙古鄂倫春自治旗法院判決一起典型案件。被告人李某於2023年至2025年間，透過微信向好友傳送114個不重複的淫穢影片，雖非為了牟利，仍因構成傳播淫穢物品罪被判處有期徒刑6個月。廣東地區亦有案例顯示，路某與李某分別因向好友轉發54個及104個色情影片而獲刑。此外，群組管理員若放任成員傳播淫穢內容也須負法律責任，曾有3名QQ群組管理員因此被判處10個月至1年不等的徒刑。

法律對牟利性傳播的打擊則更為嚴厲。廣州曾有直播主因收費色情直播被重判10年徒刑。根據規定，獲利5000元人民幣以上即可定罪。新法特別強調，若淫穢訊息涉及未成年人將從重處罰，如江蘇一男子向學生發送淫穢影片，最終被重判12年6個月。中國司法機關表示，新法構建了從行政監管到刑事追責的階梯式治理體系，旨在嚴厲遏止網絡色情流傳，守護社會公序良俗。

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

台中市太平區本月15日發生一起墜橋事件，1名蔡姓男子從新仁橋墜亡，21日遺體才被警方尋獲，未料事故背後竟有隱情。蔡男妻子表示，先生遭1名17歲少女指控性侵，法院依妨害性自主罪判刑，先生自認無罪一路上訴到最高院，仍被處3年8月有期徒刑確定，對司法感到絕望，最終走上絕路。蔡妻指出，將會提出再審，盼能還先生清白。

