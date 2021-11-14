進出電梯互不相讓！　西門町好樂迪酒客動刀　1人腹部遭捅濺血

記者張君豪／台北報導

13日凌晨03時34分許，台北市萬華警方接獲獲報，轄內西寧南路62號騎樓下有人遭刺傷，轄區西門町派出所警方獲報立即啟動快速打擊部隊到場，警方現場發現有2名男子身上有刀傷，經了解係湯男（31歲）與友人張男（39歲年）、葉男（44歲）搭乘電梯下樓時與另一方林男（25歲）及李男（26歲）雙方發生口角糾紛進而鬥毆，李男持利刃刺傷湯男腹部後逃逸，林男則因鬥毆致頭部挫傷，警方立即通報消防局出動救護車將湯男及林男分別送往台大、馬偕醫院搶救。

▲在好樂迪內因進出電梯糾紛持刀刺傷對方腹部的李姓男子、逃亡桃園遭警方連夜逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在好樂迪內因進出電梯糾紛持刀刺傷對方腹部的李姓男子、逃亡桃園遭警方連夜逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

這起發生在西門町好樂迪KTV店門口騎樓下發生持刀刺腹殺人案件，警方封鎖現場調閱監視器，發現雙方是在商業大樓擠電梯發生口角衝突，李嫌等電梯到一樓後預藏刀械刺傷湯男腹部後逃逸，衝突過程中林男頭部也被打傷，並造成張姓男子手部挫傷，警網趕赴現場逮捕雙方涉嫌鬥毆的4人歸案。

▲在好樂迪內因進出電梯糾紛遭對方持刀刺傷腹部的湯姓男子，經救護人員緊急送醫（圖／記者張君豪翻攝）

但預藏刀械行兇的李男已經逃逸，警方根據落網者的供詞，擴大調閱監視器後於13日下午13時許到桃園市桃鶯路飯店拘提主嫌李思翰。

根據落網者向警方表示，當時被刺的湯男等人一行3人準備搭電梯下樓離開好樂迪，到一樓時李男、林男兩人要進入電梯，雙方互不相讓發生口角，林男嗆「電梯門開了、我們要進來是不行嗎？」雙方均有喝酒、藉著酒意大打出手，混亂中李男持尖刀刺入湯姓男子腹部，雙方5人大打出手，湯男送醫後經緊急手術，目前仍在加護病房觀察。

萬華警方調查，確認雙方計有5人涉案，目前已將涉案人全部逮捕歸案，全案訊後將涉案雙方分依殺人未遂、聚眾鬥毆案移請台北地檢署偵辦。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年