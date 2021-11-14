無照屁孩撞死「一世柴人」夫妻！未勸導酒駕KTV「被查出6項違規」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區昨（13日）發生一起死亡車禍，一名20歲黃姓男子無照酒駕，撞死一對陳姓夫妻。對此，高雄市政府警察局會同工務局、消防局、衛生局及經發局等市府單位，同日晚間赴黃男飲酒的複合式釣蝦場KTV，實施聯合稽查，全面檢視店家是否有符合公安、消安、治安要求，以及有無遵守防疫規定或容留未成年消費，而經查發現有6項違規，市府將予以處置並裁罰。





▲黃男飲酒地點「被查出6項違規」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

針對6項違規，警方表示，防疫部分「一、兼職清潔劉姓員工未施打疫苗而工作，不合格；二、店家無視聽歌唱場所防疫管理措施自我檢查表」，公安部分「一、現場有新增隔間應申請室內裝修；二、該場所東側原用途為辦公室現作為視聽歌唱使用 有12間包廂；三、原辦公室與電子遊藝場防火區已破壞，應辦理變更使用執照；四、現有建築物部分涉嫌違章建築。」

警方強力宣導店家應善盡社會責任，向消費者提醒勿酒駕及提供代叫計程車服務，如店家未有勸導或未通報警方到場協助，任由酒駕憾事發生，警方也將該營業場所列為重點酒駕防制處所，並於周邊道路部署機動警網加強攔查、路檢。

回顧這起車禍，20歲黃姓男子13日凌晨於林園樂複合式KTV飲酒後，開車載17歲張姓同事返家，不料行經大寮區光明路時，撞上準備出遊的陳姓夫妻檔，造成2人當場噴飛，不幸身亡。事後，黃男被查出，不僅酒駕、酒測值高達0.41毫克，甚至還被查出是一名無照駕駛。

據悉，死者陳姓夫妻住在翁園，在大寮地區飼養繁殖柴犬已經超過三十年，曾經被譽為「一世柴人」，如今卻傳出憾事，也讓當地居民非常震驚。

▲友人在死者身邊喊「撐下去」 。

▲陳姓死者被稱為「一世柴人」，從年輕開始就做培育柴犬工作 。（圖／翻攝當事人臉書）

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