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醫學女碩生遭砂石車輾成兩截「死不瞑目」　家屬泣訴司機蓄意殺人

記者李忠憲／台中報導

中國醫藥大學林姓女碩士生騎機車遭砂石車輾斃，檢警14日相驗，死者阿公不敢置信乖孫女就這樣離開，白髮人送黑髮人。他紅著眼質疑肇事司機「撞到人還輾過去，根本是蓄意殺人！」家屬看著死者遺體雙眼沒閉上，死不瞑目，連死者都無法原諒。

▲▼ 台中大學生遭砂石車輾斃 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲ 台中女碩士生騎機車遭砂石車輾斃 。（圖／民眾提供）

▲▼ 台中大學生遭砂石車輾斃 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲警方調查後確認，砂石車車頭碰撞機車車尾 。（圖／民眾提供）

賴姓男子昨日下午開著砂石車，行經北屯區大鵬路、信平路口時，與就讀中國醫研究所碩二的24歲林姓女子騎車機車碰撞。林女倒地後捲入車底，遭車輪輾成2截，當場死亡。警方排除酒駕，依過失致死罪嫌將賴男送辦。

檢警今天上午與死者家屬前往台中殯儀館相驗，林女父母、妹妹及祖父母都到場。死者父親看到女兒已成冰冷的遺體，眾人均泣不成聲，無法置信好好的人竟然已天人永隔。

▲▼中國醫女碩生遭砂石車輾斃。（圖／民眾提供）

▲肇事司機跟死者阿公等人解釋。（圖／民眾提供）

林女阿公紅著眼說，兒子和媳婦都當老師，孫女也很乖巧念到碩士，都快畢業了竟然發生這樣的事，讓他好難過！孫女的眼睛沒閉上，根本是死不瞑目，對肇事司機很生氣。

▲▼中國醫女碩生遭砂石車輾斃。（圖／民眾提供）

▲阿公認為司機根本是蓄意殺人。（圖／民眾提供）

肇事賴姓司機的妻子一邊哭一邊向死者家屬道歉，頻說對不起。但死者阿嬤哭訴「道歉有用嗎？孫女斷成兩截，光縫就要3天，你們知道嗎？」賴男妻子家人對於媒體詢問，則表示不願受訪，「我們也很難過，不方便說！」

檢警調查，雙方無酒駕，經調閱監視器畫面及砂石車行車紀錄器，發現是砂石車車頭碰撞林女車尾，肇事原因有待釐清。另外，事發地點位於中醫大水湳校區外，學校明天將會同警方到場會勘，檢討路口該如何改善交通，以避免類似車禍再發生。

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