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請迴避！中年男子輕生　彰化福興鄉今晚送肉粽路線曝光

▲代天府po送煞公告。（圖／翻攝自福興代天府粉專）

▲代天府po今晚送煞公告。（圖／翻攝自福興代天府粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化從9月底至今，有二林、和美及伸港等地陸續傳出有送肉粽儀式，福興鄉一名中年男子(50多歲)近日輕生，家屬將在今(14)日晚上9點至11點舉辦「送肉粽」吊煞科儀，代天府在臉書粉專po出「送煞公告」，廟方的池府千歲將隨法師將煞送出海，同時也公布路線，請民眾迴避。

福興鄉今晚送煞，代天府公布路線從沿海路經過福興橋轉東西快速道路，最後在送往防汛道路出海完成儀式，時間從晚上9點至11點，廟方在送煞前會沿街貼符令，以求送煞儀式順利，沿路住戶平安，籲請用路人屆時不要逗留觀看。

▲代天府po送煞公告。（圖／翻攝自福興代天府粉專）

▲代天府今晚送煞。（圖／ETtoday資料照）

台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再「抓交替」，儀式舉辦時，生人皆需迴避，原本此儀式在彰化鹿港流傳，但近年來傳到新竹及台中等地。

「送肉粽」為台灣一種特殊的傳統喪葬習俗，台灣早期民間認為，上吊自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，就會一而再地尋找替死鬼，以求自己能超度轉世，所以民眾會請人做法會，將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

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