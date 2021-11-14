逃命畫面曝！他遭攔車衝警局報案　5煞不放過「竟開瓦斯槍砸車」

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市三重區今（14日）凌晨0時許發生一起砸車事件，一名涂姓白牌車駕駛準備前往重陽路KTV載客，卻遭2車5人誤認是仇家，衝上前包夾攔車，嚇得涂男衝到三重警分局求救，豈料，5名惡煞竟還大膽下車，猛砸詹男車輛。警方獲報後立即出動快打部隊，目前已將涉案的4男、1女帶回並依法送辦。對此，事發當下的監視器畫面曝光！

▲被害人停好車，衝進警局求救。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

透過畫面可以看到，兩輛賓士車包夾白牌車，且換到另一個畫面還可見到，涂男等人遭攔車將計程車停在三重分局長的停車位後，立即下車衝進警局，而警方見狀也趕緊跑出來查看，場面相當危急。

據了解，涂男（29歲）14日凌晨0時許到三重重陽路的KTV準備載客，惟因週末，路上停滿車輛，便繞行多圈尋找車位，結果過程中卻遭詹男（20歲）誤認是仇家的車，夥同林男（19歲）分駛兩輛賓士車，在重安街前後包夾，隨後攔下涂男車輛，嚇得涂男趕緊撞開賓士車，開往三重警分局求救。

涂男開了約1.5公里後，將車輛停在三重分局長的車位前，車上3人趕緊下車跑進分局內求救。豈料，詹男、林男等人見到被害人下車，不顧警察在眼前，竟直接持球棒、武士刀砸毀涂男車輛，其中一人還開瓦斯槍示威，隨後開車逃逸。

警方獲報後，出動大批人車進行緝捕，目前涉案的4男1女（詹男、褚男、林男、高男、陳女）全被帶回到案，全案依妨害秩序、妨害自由及毀損罪嫌送辦。

經查，詹男日前與一名龍姓男子爆發衝突因而挨告，因心生不滿，又看到對方在Instagram上於KTV打卡，才會夥同林男等人到KTV門口堵人算帳，未料，卻把涂男的白牌計程車誤認成是龍男車輛，才會引發此次事件。

▼2輛賓士誤將白牌計程車當成仇家，一路追到三重警分局前砸車。（圖／記者游宗樺攝，下同）

