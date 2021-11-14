快訊／男大生親問「犯人抓到了嗎」！盧秀燕握他的手給承諾

▲盧秀燕探視男大生。（圖／市府提供，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血、顱底骨折，所幸經過搶救後，目前男大生恢復良好，也已經能正常應答，而他今早也詢問台中市長盧秀燕，「犯人是不是都已經被抓了。」

宋媽媽表示，「大家做的每件事都讓我很感動，新聞記者的關心、所有相關單位、地方上的里長、區長、衛生局、市長，真的都讓我非常感動，他朋友等等也會帶著大家的祝福來聲援他，有些同學會提供錄音帶為他加油，其實他的成績並不是那麼理想，對課業不那麼感興趣，進去這個學校後覺得對商很感興趣，常常跟我分享，數學其實沒有到那麼好，聽到他回答開根號有嚇一跳。」

被問及近期是否會和加害者家屬碰面，宋媽媽表示，「我非常尊重我兒子感受，我遵循他的意見，之後再來處理這些問題，等醫院有完整評估說要多長時間復健、完整治療報告出來後，跟我兒子討論過後再來。」宋媽媽提到，「市長來幫我兒子打氣，跟我兒子說要加油，不要讓媽媽太擔心，市長問他哪裡還會痛，他都能很好回答，他都說我沒事、我ok、我都可以，他很想趕快離開醫院，兒子說很感謝市長，問說犯人是不是被抓了，市長也承諾要他放心，絕對會嚴辦。」