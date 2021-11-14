暫不跟施暴者家屬碰面！宋媽媽曝「最主要原因」：之後再來處理

▲宋媽媽表示，只希望兒子健健康康回到身邊。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血、顱底骨折，所幸經過搶救後，目前男大生恢復良好，也已經能正常應答。對此，關於近期是否會跟施暴者家屬碰面、接受對方致歉，宋媽媽則表示，「我非常尊重我兒子感受，我遵循他的意見，之後再來處理這些問題。」

宋媽媽提到，「等醫院有完整評估說要多長時間復健、完整治療報告出來後，跟我兒子討論過後再來處理。」由於宋同學恢復狀況良好，也讓宋媽媽終於可以放下心中的大石頭，臉上也露出了笑容，而對於外界對兒子的關心、打氣，宋媽媽也覺得非常感動。

此外，其中一名瑪莎拉蒂惡煞的張姓男子的父親、母親曾於11日上午到醫院下跪道歉，並希望宋母可以給予一個機會讓他們當面致歉。不過，當時宋母表示，看到他們只會讓我更加心痛，他們的道歉只會讓我想到受傷的兒子。

如今，宋同學的狀況不斷好轉，宋母則表示，一切都是遵循兒子的意願為主，也等兒子後續治療報告評估、復健時間有完整結果後，才會去處理這些問題。另外，對於情況不斷好轉的兒子，宋母也深情喊話：「媽媽真的愛你，媽媽對你的愛永遠都是滿滿的，用生命去愛你，如果沒有你，一切都沒有意義，希望你可以健健康康回到我身邊。」