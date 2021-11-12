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遊客野戰298個「激情熱點」！小草狠遭蹂躪　巨蜥誤吃遺留物

實習記者徐敬璇／綜合報導

遊客在野外「公然激戰」，竟對環境造成不少影響，有研究人員指出，位於北大西洋東部的西班牙度假勝地大加那利島（Gran Canaria）長期遭遊客就地「激情」洗禮，他們不僅會留下大量垃圾，也讓地表植被受損，對環境所造成的可能傷害不亞於「開越野車」。

據CNN報導，大加那利島以馬斯帕羅馬斯（Dunas de Maspalomas）自然保護區聞名，自1982年以來就受到法律的保護，是歐洲僅存的移動沙丘（shifting dune）之一，提供遷徙於歐洲和非洲之間的鳥類休息場所，但近期遊客越來愈多，每年至少會有1400萬人到訪沙丘，導致保護區內的環境教育意義被「完全放棄」。

▲▼GranCanaria。（圖／取自臉書）

▲大加那利島位於北大西洋東部。（圖／截自Google地圖）

澳洲福林德斯大學（Flinders University）海岸研究教授赫斯普（Patrick Hesp）和其他學者共同撰文指出，沙丘上總共有298個受歡迎的「激情熱點」，總面積超過2平方英里，甚至在明訂「禁止進入」的禁區，還能找到56個激戰地點，而離人潮越遠的激戰地點，使用次數越頻繁，留下的垃圾量也越多，包括菸蒂、衛生紙、濕紙巾、保險套、大小便和罐頭。

對此，赫斯普表示，這些行為不只讓自然環境受到嚴重毀損，還發生過大加那利巨蜥（Gran Canaria giant lizard）誤食保險套致死的案例，「我們並不是要求禁止公共性行為，只希望人們能意識到做這些事情所帶來的嚴重性，如果每天都有好幾百人集中在同一個區域激情，對沙丘的破壞程度和開越野車並沒有不同」。

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