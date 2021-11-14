IG悄出新功能！多圖貼文「只要1步驟」刪除單張　跟前任合照說掰掰





▲Instagram可以刪除單張照片！（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

現在許多人習慣用Instagram記錄生活，功能越出越多，一篇貼文還可以放上許多照片，不過有些舊照事過境遷之後，不太適合出現在版面上，就有網友發現IG多了一個新功能，可以刪除貼文中眾多照片的其中一張照片，不需要擔心跟前任分手，或是跟朋友吵架時，版面上會出現兩人的合照，還能繼續保留貼文。

原PO在Dcard上發文，滑IG時突然發現，編輯貼文時可以刪除單張照片，方法是點進該篇貼文 > 點右上角三個點點 > 編輯 > 滑到想要刪除的照片 > 點選左上垃圾桶的符號。

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發現超讚功能的原PO，立刻開心跟大家分享，「女孩們可以去把那些有漂亮照片，但是因為裡面有混進前男友照片而不得已典藏起來的貼文顯示回來了」，再也不用擔心，出去玩拍美照發文，但多張物照片中放有跟前任合照的尷尬狀況。

▲IG悄出新功能。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友迅速到IG嘗試，「一直期待這個功能！終於來了」、「讚啦這個功能真的是救贖」、「終於不用因為看不順眼裡面其中一張照片，就典藏整個文章了」。也有許多網友敲碗新功能，「希望可以新增照片」、「希望未來會有可以編輯順序的」、「我需要可以更換照片的功能，以前有些照片忘記開濾鏡調色了啦」。

不過也有不少人表示，更新完APP仍沒有此功能，就有網友解釋應該是隨機測試，「應該是AB Test喔！簡單來說就是一部分人有一部分人沒有，就像實驗組跟對照組，公司會搜集使用行為的差別來決定要不要更新這個功能或是完全上線前做點修正」。