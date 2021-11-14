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高中妹援交被逮「隔壁班也在做」月入15萬元！　雞頭抽50％下場慘

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲未成年少女輕信「輕鬆賺萬元」廣告，被誘下海賣淫。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

南部一名女性因援交被捕時仍是高中生身分，之後她向警方爆料「隔壁班女生也在做」，之後警方循線查出當時另外2名女高中生、一名女國中生，都追到同一個幫她們攬客的張姓「雞頭」。張男招攬她們時，都已先和她們個別進行第一次性交易（俗稱「試車」），之後仲介援交以每單4000元對半拆帳。該案進入二審，法官依《兒童及少年性剝削防制條例》判處張男4年2月徒刑。

判決書指出2016年期間，張男在臉書、LINE和微信以「金」、「阿金」、「胖胖」或「張浚翔」等名稱散步傳播高薪等廣告訊息，先在6月底和A女連繫後，載她到汽車旅館開房，並以「教導如何和客人從事性交易」為理由，先和A女發生性關係，之後給她2000元完成第一次性交易，約定以後A女每次接單4000元，張男抽成2000元，其餘供A女花用。

張男之後在同年6、7月間和B女接觸，並在某燒肉店碰面後開車載她到旅館開房間，同樣先給2000元並約定每次接單4000元五五拆帳。同年8月底，張男以另外一個暱稱在網路上和仍在就讀國中的C女碰面，並載她到某飯店的指定房間，直接見男客進行性交易，事後C女拿到2200元，張男獲利1800元，此外張男也和C女進行過一次性交易。

D女在和張男接觸原也想從事性交易，但因某男客得知她是為成年後便向警方告發。D女被捕供出A、B、C女。A女在庭上表示前後接客約50次，她在和張男第一次面對面接觸的那天是她高一學業的結業式，離開學校後直接由張男載走「試車」，之後由張男在客人群組張貼她的馬賽克照片攬客，一天客人1到5個不等，但並非天天上工，如此下來每月收入至少10萬元至15萬元。

B女和張男接觸時是高二上學期，她於2016年7月到10月間從事性交易，一天1至3名客人，共接客25人，月收大約5萬元至10萬元。接客時僅15歲左右的C女則是因為張男「想一天賺很多錢嗎？地點在XX市，一天可以賺萬」的臉書訊息吸引，接觸後被帶往旅館接客，但她因為害羞不願和客人洗澡、性交，在被撫摸胸部後仍收到4000元，自己收下2000元和計程車費200元，剩下1800元交給張男。

張男僅承認當時確實介紹已滿16歲的A女和B女接客，但辯稱僅是仲介，並沒有試車，而且A女聲稱他獲利至少10萬元是不實指控，B女所說的獲利超過5萬元，「沒有冤枉我」。至於針對當時未滿16歲的C女的所有指控，張男一概否認。

法官依據人證事證，認定張男仲介未滿18歲少女進行援交，非法獲利逾15萬元，還與3名少女進行性交易，事後更否認犯罪，合併判刑4年2月，併科罰金12萬元；而和當時未滿16歲的C女性交易的部分，依《兒童及少年性剝削防制條例》針對14歲以上未滿16歲女子有對價性交罪，判刑8月，得易科罰金24萬元，全案可上訴。

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ET快訊
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