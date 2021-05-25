雪乳學生妹LINE援交「我打2劑疫苗囉」　老司機秒噴笑：不要騙屬鼠

▲情慾流動成防疫破口？1名長相甜美學生妹私下以LINE約援交，並謊稱「已打2劑AZ疫苗」。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／綜合報導

疫情持續炸鍋！八大行業遭停業，但部分情色業者仍沒在怕，私下招數也無所不用其極！一名老司機就表示，日前收到1名白皙甜美學生妹斜槓約援交，並開價「3000/2h、6000包夜全套服務」，擔心疫情的他問學生妹「妳有打疫苗嗎？」對方竟回「有喔，打2劑AZ疫苗了」，聽到這樣的回答，讓他瞬間捧腹大笑。

全台疫情升溫至三級警戒，八大行業因此被要求暫時停業，卻也陸續爆出有色情業者為求謀生紛紛轉地下化，持續以LINE或是其他平台攬客，根本無視接客時人與人連結造成的嚴重性。

▼超正援交妹表示，已打「AZ疫苗2劑」要老司機別擔心人與人連結時會有染疫疑慮。（圖／民眾提供）

有名老司機阿威（化名）表示，日前看到LINE跳出1名叫「小欣」的正妹LINE好友，且她的LINE自介還打上「為了明天美好的生活努力把書讀完吧！」引起阿威好奇，正當滿腦子疑惑時，小欣密他了，讓他又驚又喜。

沒想到彼此打完「哈囉」禮貌話，小欣直言「我是學生有在個人兼職援交，你有需要約我嗎」，甚至將價碼都打出來「3000/2h、6000包夜全套服務」；阿威接著問，「那你有打疫苗嗎？」小欣則回，「有，你呢」，阿威則回，「可是我沒有欸，你不怕嗎？」小欣秒回，「我有打怕什麼」，阿威又問，「你只有打一劑啊？」，沒想到小欣竟然回他「2劑了」。

阿威此時發現對方可能是色情業者釣魚，故作驚訝說「該不會全台灣只有妳打2劑吧！」，最後跟對方說「不要騙屬鼠哦」，更叮嚀「小欣」防疫期間不要再做生意了，結果換來對方無情封鎖。

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