創下五百人的減重奇蹟好評率高達95%　名嘴Paul靠它吃出健康好身材

【企劃特輯】

衛福部就公佈18歲以上成人的過胖比例創新高達到47.97%，等於每２個成年人就有一位體重過重！隨着年齡增長，新陳代謝隨之減慢，現代人吃東西又較油膩、偏愛重口味，這些飲食方式造成身體的肥胖，不但營養不均、也容易引發各種疾病，就算努力運動、配合飲食，減肥速度越減越慢甚至沒有效果，問題就出在細胞層面，當身體內細胞無法充份工作，導致人體無法完全將食物中攝取的營養加以運用，於是「多出來的養分」便會以脂肪形式來儲存，更代表身體修復能力正在遞減，這時就要修復體內受損系統，補充「NAD+」這重要元素。

餐前一包，吃出健康好身材

台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發出一種特殊的「SNEP有酵菌」，經過試驗證實能激活「NAD+」濃度、減少脂質吸收、加速代謝脂肪細胞；連名嘴Paul與老婆咪咪照三餐開吃播，Paul從癡肥中年大叔變成六塊肌歐爸、咪咪消除腹肉回歸A4腰。





▲Paul變成六塊肌歐爸、咪咪回歸A4腰。



減重一周卡關 醫師神隊友助攻



為什麼他們夫婦倆每天照三餐開吃播，還可以瘦下來？Paul表示：「在疫情期間真的很難瘦身，在瘦身前一周，我不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，但才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，但咪咪鼓勵我只要我減肥1公斤，她就給我1萬元當獎金，後來我的醫師朋友，也推薦我一種新配方，結果就這樣一路瘦了12公斤，還能維持不復胖，真的非常感謝他的幫忙。」





▲Paul減重卡關靠醫生朋友推薦SNEP有酵菌，減了12公斤還能維持不復胖。



四肢纖瘦 自爆肚子有肉 老婆咪咪也瘦兩公斤！



老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信；為了慶祝夫妻兩人瘦身有成，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。





▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風，體態變得更好，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。



雙醫學大學共同研發 SNEP激活「NAD+」濃度



目前，台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發的，SNEP( SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌 )是運用四種黃金元素以共生技術產生「有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月內減重十公斤，SNEP正是最大的功臣。





▲由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出「SNEP有酵菌」，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。



NAD+有效提升細胞能量 加速新陳代謝



生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時可能因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但隨年齡增長會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

▲透過「SNEP有酵菌」讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難



SNEP塑崩有酵菌 享受美食又能保持健康窈窕身材



SNEP塑崩有酵菌更是獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，透過「SNEP有酵菌」在享受美食的當下，也不用擔心站上體重計時的崩潰心情。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌

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