公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應年底公投，中選會規劃辦理5場電視說明會，媒體報導，國民黨主席朱立倫不滿民進黨找發言人、律師對應自己在內的「黃金陣容」，確定要更換5人，12日已把名單交給國民黨立院黨團，將在下周一請領銜人發文至中選會進行更換。對此，一名綠營幕僚酸說，朱立倫是臨陣脫逃？還是不想面對？只是嘴上說說，空喊「四個同意」。

一名綠營幕僚指出，雖然，朱立倫日前一直撇清說他沒有說「上駟下駟說」，但卻派秘書長黃健庭去勸退前主席江啟臣、中廣董事長趙少康、立委林為洲等人，反引發江、趙反彈，甚至趙少康還反酸：「所以換上的人是下駟嗎？」、「我也是下駟？」

綠營幕僚說，朱立倫說他沒有講過「上駟下駟說」，但這段時間卻一直想對總統蔡英文叫陣，也說蔡英文總統電視公投說明會不上陣，他就不出席說明會，嘴巴說沒有講過「上駟下駟說」，卻不斷要跟蔡英文叫陣，不就是標準的口非心是。

綠營幕僚表示，今天首場由中選會主辦的公投電視說明會登場了，不跟「下駟」對壘的朱立倫確定退出公投說明會，很明顯朱立倫應是嗅到當民意風向不對，且遭到黨內不同調，不但從四個同意退縮到兩個同意，現在假不對下駟之名退出說明會，這都在在證明朱立倫對四個公投案真正的態度，只是嘴巴說說，空喊「四個同意」。