▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；其中有2人突破性感染，分別是從英國入境的英國50歲男性打過2劑AZ疫苗，印尼入境的印尼籍女性打過2劑莫德納疫苗。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16587)、印尼(案16588)、菲律賓(案16589)、日本(案16590)入境，入境日介於今(2021)年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這4例個案有3人打過2劑疫苗，但是只有2人屬於突破性感染，分別是英國50歲男性(案16587)入境入住集中檢疫所，期滿前採檢確認，本身有流鼻水、全身倦怠症狀，打過2劑AZ疫苗，印尼(案16588)一樣檢疫期滿前確診，本身無症狀，打過2劑莫德納疫苗。

日本(案16590)打過2劑BNT疫苗，不過他接種前已經8月已經確診，故不列突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,190,369例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,172,536例排除)，其中16,479例確診，分別為1,835例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。