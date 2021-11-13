蘇貞昌罵立委吵死了　趙少康舉一例反擊：滲透校園的是民進黨

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌12日在立法院，對於國民黨立委鄭正鈐質疑清大前正副校長遭抹紅時，他當場3度回嗆「吵死了」，引發熱議。對此，中廣董事長趙少康13日批評，蘇貞昌只會緊抱「抗中保台」牌，此外，民進黨指控對岸滲透校園，實際上真正滲透校園的就是民進黨自己。

台灣清華大學校友會與北京清華大學在新竹清華大學校內育成大樓內，共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，遭質疑被滲透。鄭正鈐12日在立法院質詢指出，有民進黨立委「抹紅」清大，以2019年北京清華大學副校長來參訪的照片，指控清華前校長「被滲透」，蘇貞昌立刻回嘴，「這不是抹紅，是他是紅」。鄭正鈐質疑蘇貞昌指控清華大學前校長是紅的嗎？蘇貞昌則說，「你說是就是。」

蘇貞昌解釋給鄭正鈐聽，「不是他行為違法，而是陸方分支機構就不能在清大設立」；鄭正鈐怒指，新竹清華前校長只是與來參訪的北京清華副校長合影就被抹紅。對於鄭正鈐不理「設立就違法」的說法，蘇貞昌嗆鄭正鈐，「誰在抹紅清大？是你們自己在堆疊，那麼吵幹什麼？」、「吵死了，我一直回答你『設立就違法』嘛。你一直問還有什麼行為違法，我要回答你，設立就違法，聽懂了沒？」、「上個月我在施政報告，你在那裡亂！還潑水！暴力份子！小偷行為！」

對此，趙少康13日在臉書批評，蘇貞昌無法無天，只會跳針回答「設立本身就違法」，根本搞不清楚狀況，甚至惱羞成怒，直接辱罵立委「吵死了、暴力份子、小偷行為」，不面對跟回答問題，氣度之小、格調之低，哪有一個行政院長的樣子？這麼藐視民意的行政院長，放眼民主國家，恐怕找不到第二個。

趙少康指出，范雲跟民團抹紅清大接受中資捐助，抹紅清大前副校長吳誠文，清大已經發聲明反擊，今天鄭正鈐質詢蘇貞昌為什麼要抹紅，提庚子賠款是要提醒民進黨「讓學術回歸學術，不要罔顧過去清華大學設立的歷史」；蘇貞昌卻不斷跳針「委員扯太遠」，根本搞不清楚狀況，只會緊抱「抗中保台」牌，備詢毫無邏輯可言，有這樣的行政院長，真是讓台灣人蒙羞。

趙少康還說，過去兩岸有多少學術交流，因為蔡政府的意識形態讓關係劍拔弩張而無法繼續進行，民進黨總指控對岸滲透校園，實際上真正滲透校園的就是民進黨自己，還企圖把反公投宣講列車開進校園，民進黨搞垮兩岸學術交流、政治力滲透校園，還在立院肆無忌憚辱罵民代，這就是台灣民主嗎？在民進黨眼中的民主，就只是「民進黨作主」吧！