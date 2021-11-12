世新才藝大賞驚見陸宣傳歌　蘇貞昌：台灣要有更強防範

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

日前清大才發生遭中國大陸機構滲透多年的爭議，近日世新大學又遭爆，校方在第17屆才藝大賞提供的伴唱帶歌單中，有一大票中國官方宣傳歌曲。對此，行政院長蘇貞昌12日立法院備詢時表示，面對中國謀我日亟，台灣應該更為嚴謹，要有更強的因應防範。

台灣基進組織部主任李雨蓁日前踢爆，世新大學舉行第17屆才藝大賞，但由校方提供的伴唱帶歌單，有一大票中國官方宣傳歌曲，包括「我屬於中國」、「在中國大地上」、「珠穆朗瑪」等曲，主唱彭麗媛還是中國國家主席習近平的第二任妻子。

民進黨立委張廖萬堅今天在立法院質詢時問及，中國透過文化統戰滲透台灣，中國是世界上極少數由黨政軍全面介入文化產業的國家，流行文化已經變成統戰文化，世新伴唱帶內含中國官方宣傳歌曲，是否違反《兩岸人民關係條例》？

對此，文化部長李永得回應，對於伴唱帶是否能解釋成《兩岸人民關係條例》規範的「電視、電影、出版品」，還要再回去了解一下，過去出版品指的是文字類，音樂方面比較沒有規範。

李永得也說，自從中國宣布建黨100年後，各種「獻禮版」電影、出版品出爐，這些作品的確不宜進入台灣，但因為音樂比較鼓勵自由創作、自由流通，因此還要研究一下宣傳歌曲是什麼樣態。

蘇貞昌則說，中國謀我日亟，隨著新科技發達，各種認知滲透無所不在，台灣人生活在開放、自由的國家，通常對於各種資訊比較無所謂、接受度高，但面對中國現在這樣的手段和作法，應該更為嚴謹，要有更強的因應防範。