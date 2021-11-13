北韓特務接連「離奇失蹤」！當局震怒...總動員尋人：死也要見屍

▲北韓近日驚傳多人在國境失蹤。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

與中國國境相接的北韓兩江道10月20日發生一起特務在執行任務時失蹤的消息，引發軒然大波。然而令人震驚的是，該名特務其實是為了尋找另一名失蹤的地方建設人員才會前往國境，但卻在尋人時消失。對於國境之地接連傳出失蹤案件，北韓高層不敢大意，特別下命令要求就算是死了「也要找到屍體」。

根據《Daily NK日本》總編高英起報導，先前一名龜城市金姓男子因為地方住宅建設工作被派遣至兩江道的三池淵支援，但隨後卻突然失蹤。儘管尚無法確認金男的具體消失經過，但根據當地特務秘密調查，他疑似是因為不堪沉重的勞動因此逃亡，同時也被預測可能會脫北。

為此，當局緊急派遣特務崔姓男子前往兩江道尋人，沒想到人還沒找到，10月20日卻傳出連崔男也失蹤的消息。崔男20日最後一次向保衛部回報時，稱自己正在往三池淵移動，但此後便斷絕一切聯絡。龜城市的保衛部隨即向兩江道的保衛部要求派人搜索。兩江道的保衛部也立即頒布緊急命令尋人，強調「活要見人，死要見屍」，就算只剩屍體也要找到崔男與金男的下落。

消息人士透露，這次的失蹤者不是一般人而是特務，因此當局對於此事更是慎重，目前也總動員惠山市與三水郡的特務與情報員，以追查崔男與金男。

另一方面，消息人士也直言，最近邊境的失蹤事件頻傳，消失的人大多是飽受生活困難的年輕人，疑似是替外人做車手，協助犯罪，像是崔男的情況，也不排除是因為參與犯罪行為而不幸犧牲。

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