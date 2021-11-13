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網紅王希銘悼念愛犬！網路賣煙替上香遭「罰1萬元」提訴被駁回

▲▼網紅「王希銘」悼念愛犬！網路賣煙替上香遭罰1萬元。（圖／翻攝王希銘YouTube）

▲網紅「王希銘」為了讓粉絲一起悼念愛犬，開放粉絲購買以菸替香的哀悼服務。（圖／翻攝王希銘YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園網紅「王希銘」因飼養13年的愛犬過世，在網路PO文賣菸代替香，讓粉絲可以一起悼念，因此被依《菸害防制法》裁罰王男1萬元。王希銘認為香菸僅是替代品，並非實際販售商品，不服裁罰提起行政訴訟，被桃園地院駁回。

判決書指出，王希銘因愛犬過世，在臉書PO文「開放代幫小翠兒上XXX煙（菸）香，一支煙（菸）香10元，限額10支，一人最多買5支，因為太多香我會點太累所以限額…要的底下留言，我看心情選人。」桃園衛生局接獲檢舉，2020年12月依《菸害防制法》裁罰王男1萬元。王男不服，於今年1月4日提起訴願，5月4日被衛生局被駁回，便向桃園地院提起行政訴訟。

王希銘認為，他有數萬粉絲，平時會提供拍攝影片的服務，單純想讓粉絲參與哀悼祭祀的活動才會PO文，且文內明確指出是向粉絲收取「忙代為上香的服務費」，且限量10支，預估每支菸3分鐘，30分鐘最多收總額100元的服務費用，僅略高於基本時薪。

▲▼網紅「王希銘」悼念愛犬！網路賣煙替上香遭罰1萬元。（圖／翻攝王希銘YouTube）

▲王希銘不服衛生局的裁罰，進而提起行政訴訟。（圖／翻攝王希銘YouTube）

王希銘指出，他當時身邊沒有香，才會用菸來替代，且文中雖沒有寫明「服務」二字，但根據全文完整文意前後連貫可得而知，明顯是提供服務才會疲累，而非販售菸品以代交付之意，認為是討厭他的黑粉惡意檢舉，加上衛生局斷章取意，他根本沒有販售菸品的意圖及行為，且香菸也限量10支並挑選粉絲，可見不是任何人都可以買代上香的服務。

衛生局認為，王希銘在網路販售菸品，無法辨識消費者的年紀，且依據《菸害防制法》第5條規定，販賣菸品並不以販賣價格為構成要件，並無規定是否需寄送至對方住家才算交易成立；另外，依照本國民眾習俗，代上香服務會使用以木材粉末、香料與黏合劑等，製成可供燃燒的線香，然王希銘竟利用網路零售菸品方式取代線香，已構成《菸害防制法》所禁止之行為。

桃園地院認為，王希銘的PO文表面上是販售代上香服務，然而其上香的香菸品牌、售價及數量單位標示明確，等於粉絲購買時會包含服務及香菸，因此認定該PO文有附帶分支販賣菸品之行為，因此衛生局開罰1萬元並無不合理，駁回王男的行政訴訟，全案可上訴。

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