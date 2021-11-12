恐怖公車安全門突打開！高一女被拋出　摔路上濺血翻滾險沒命

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行交通地政業務質詢時，市議員李麗華指出，10日下午一位高一女同學乘坐台中客運41路公車返家，行經力行國小時，公車安全門無預警自動打開，站在車內的女學生，轉彎時竟被拋摔出去，跌落馬路翻滾好幾圈，所幸當時對向並無來車，離譜的是，安全門自動打開時蜂鳴器警報不但沒響，司機也沒發現，直到乘客大聲呼叫，司機才停車查看，當時已離事發地點100公尺。

女學生父親出面受訪不滿地表示，以前念書都是搭公車上下學，應該比騎車還安全，怎麼會公車的安全門變成生死門！現在女兒完全不敢搭公車出門，要求妻子接送她上下課。

▲行進中公車安全門突打開，高一女摔路中全身傷。（圖／李麗華辦公室提供）



李麗華表示，女學生四肢與肚子嚴重挫傷，頭部也在翻滾中撞到，連洗頭都會痛，驚嚇到不敢再看監視器，還對父母提到「以後都不敢坐公車」。

▲李麗華怒轟台中客運通報不實。（圖／記者游瓊華攝）



李麗華也透露，台中客運疑似通報不實，先告訴家長是孩子玩安全門導致摔落，也沒有通報教育局，連交通局葉昭甫局長也不知道此重大疏失，怒批台中客運欺上瞞下、隱匿不報，且在安全門環節上處處紕漏，不但沒有外力碰觸壓克力板下的開關，就自行打開外，最重要的蜂鳴器根本毫無作用。

李麗華要求葉昭甫全力督導台中客運全部公車安全設施，以及所有跟市府簽約客運，確保出車前一定要做好安全檢查。