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女學生誤訂減肥產品…竟收賣家恐嚇簡訊：把妳起訴　消保官說話了

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲女學生誤訂減肥產品，竟遭賣家恐嚇。（資料照／記者白珈陽攝）

記者柯振中／綜合報導

誤訂減肥藥，竟然還遭賣家恐嚇！一名女學生不小心誤訂減肥產品，後續打算不取貨，沒想到賣家竟然傳簡訊恐嚇，揚言「查到你的位置」，還想將人起訴，離譜的內容讓人看傻眼。

一名女子在「爆系知識家」分享，同事的女兒誤訂了減肥產品，因此不打算領貨，沒想到竟然收到賣家的恐嚇簡訊，導致同事的女兒相當緊張，不曉得該怎麼辦，「請問各位大大我們應該怎麼做？不理他就好嗎？」

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簡訊內容如下：

這邊機構處訴松（訟）兼法務檔案中心，院方查詢到你跟機橫（構）單位瘦身老師訂購瘦身方案，惡意訂購不領取，我們將保留追究你個人責任的權利，協助台中少年法庭合作查詢到你的位置，將你聯繁（繫）顧問老師的聊天記（紀）錄信息備份證據公佈（布）以及學校教育人士部門進行溝通，賠償所有損失費用跟追究正規程序挽回一切違規的費用，並直接對你的行為進行起訴！

▼女學生誤訂減肥產品，反遭賣家恐嚇。（圖／翻攝「爆系知識家」）

▲▼女學生誤訂減肥產品，反遭賣家恐嚇。（圖／翻攝「爆系知識家」）

從上述的簡訊內容可看見，賣家傳的訊息不但錯字一堆，也有許多莫名其妙的邏輯，例如追究個人責任的權利、協助少年法庭查到位置、以及對行為進行起訴等等，都並非部門相關職權，或是一般民眾能做的事。

根據《東森新聞》報導，消保官表示，這種狀況沒有任何法律責任，本來就是消費者依《消保法》第19條，主張消費者的權益。

台中市衛生局食安處秘書長蔡文哲也說，販售未經核准，或是擅自製造、輸入藥品，最重可依法判處10年以下有期徒刑，並可以併科罰金10億元。

網友們看完以後，也紛紛留言嘲諷，「這簡訊的文法也好難讀」、「一下校方、一下少年法院，大哥你人脈很廣欸」、「別真信，若真怕就報警。不用理會它啦」、「檢查官才能起訴……，直接跨很大，流程全省過。」

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