　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨推四大公投「一好三壞」　僅支持公投綁大選其他全反對

▲▼四大公投綠黨表態支持「一好三壞」，支持公投綁大選，反對重啟核四、三接遷移與美豬進口三案。（圖／翻攝綠黨臉書）

▲四大公投綠黨表態支持「一好三壞」，支持公投綁大選，反對重啟核四、三接遷移與美豬進口三案。（圖／翻攝綠黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投案12月18日登場，綠黨12日表態，對公投立場將維持「一好三壞」的主張，反對重啟核四、美豬進口、三接遷移議題，支持公投綁大選，綠黨認為核四重啟困難、美豬應循國際標準、三接雖有破壞藻礁疑慮但能解決能源問題，因而表態反對。

綠黨透過臉書表示，「一好三壞」，在棒球比賽中是對於打者最有利的出擊時機，而在這場公投當中，是對應台灣向前邁進的關鍵時刻，因此綠黨針對四個公投案提出一好三壞的主張。

針對核四議題，綠黨認為，核四廠已經蓋20年，技術老舊，且機組尚未完工。一號機功能測試尚未完成、二號機零組件有超過1000項拆卸填補一號機。所以不但一號機尚未完工、二號機更是在零組嚴重缺損的情況，完全不可能使用。

綠黨強調，啟用核四並不能解決缺電問題。許多核心或週邊元件的製造商倒閉或停產。重啟核四面臨零件物料缺損、製造商倒閉或停產，以及須重行招標種種問題，經濟部估計重啟核四需要N+7年的時間。外界估計還要投入超過800億元追加預算。

綠黨表示，核廢料處理迄今尚無解決方案，沒有任何提供核廢乾貯的廠址，且核安問題的影響深遠，再加上最近又發現有地震斷層通過廠址，雙北地區6百多萬人口該如何避難？核四重啟公投的命題其實有很大的問題「是否同意核四廠啟封商轉發電？」唯從啟封到商轉發電，還有一大段距離，須經過幾個步驟和決策，違背公投法「一案不可決定兩件事」的重要原則。

針對美豬進口議題，綠黨則表示，2012年7月5日，由「聯合國農糧組織」和「世界衛生組織」所組成的「國際食品法典委員會」（簡稱CODEX），針對牛豬肉品的各個部位，訂定出萊克多巴胺殘留容許量標準，分別是肌肉與脂肪為10ppb、肝臟為40ppb、腎臟為90ppb。

綠黨強調，在國際標準出爐後，無論是當時執政的國民黨或是在野的民進黨，都接受該標準才同意開放美牛進口，9年後的現今，CODEX的標準並沒有放寬，台灣的美牛進口量在逐年上漲的情況下也無發生食安問題，綠黨認為食品安全規範應有一致標準，否則民眾與食品業者皆無所適從。

針對公投綁大選議題，綠黨表示，這原本是民進黨在野時期的看板訴求，諷刺的是，現在辯論台上的正方變成當初極力反對的國民黨。目前反對方論點離不開「公投案造成投票程序延宕」，但平心而論，技術性問題都是相對容易解決的問題，例如「增開投票所」、「選舉票與公投票動線分開領取」等方式皆可改善排隊亂象。

綠黨認為，公民投票是人民用直接民主救援代議政治的手段，面對中國與其代理人的惡意，綠黨絕對會站在抗中保台的一方，但抗中保台不應是限縮公投的可能性，因此綠黨才會堅守公投與大選應同時舉辦的立場。

針對三接遷移案，綠黨表示，「針對三接遷移案，綠黨再三斟酌下要呼籲大家投下反對票」，對於第三天然氣接收站選址影響千年藻礁生態，執政黨提出之外推方案相較於原始方案固然減輕了對藻礁的傷害，但仍有對部分藻礁造成不可回復破壞的疑慮；然而在再生能源尚未能穩定輸出的此時，以燃氣取代燃煤的第三天然氣接收站的確有其存在必要，是以外推方案尋求兩者之間的平衡則是不得已下的必要選擇。

綠黨表示，在異地復育方案顯然不可行的前提下，本黨呼籲全民一同監督外推方案環差評估，環差不是畫虎爛走過場，而應該在此程序中以藻礁保護為前提下，詳實討論外推方案並舉辦公聽會及說明會，充分揭露資訊以及詳實討論外推方案對藻礁的影響，尋求生態保育與能源轉型間平衡，邀集全民一同參與討論和監督。

其他人也看了這些新聞...

► 4大公投同意度排行「反萊豬居冠」　39.6%不同意重啟核四
► 4大公投過關門檻估5百萬票　2018十項公投有7案成功闖關　
► 公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選

相關新聞...

► 1218四大公投　藍綠黃白立場一次看
 ► 20場公投意見發表會時程曝　連勝文談萊豬、呱吉VS黃士修辯核四
向蔡英文下公投辯論戰帖　朱立倫：別躲在發言人後面

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
高端開放混打3廠牌！　網全傻了：這跟重打差在哪
486秀匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚：好多個零
洗到打不開！Google百桂「定位在榮總」　店家照片更慘：超
相戀10年結婚　新手媽悶死2月大男嬰：想回到只有2人的生活
張敦量道上人稱「破許哥」！　同業：什麼非法勾當都幹
小鮮肉健身房全裸昏睡　色男忍不住一口含住2分鐘
被問會不會戒菸　陳時中笑回：你管比我太太還嚴
增9人接種疫苗後死亡　4人打AZ最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中3+11、高端跳號全忘記　國民黨酸：去年聚會日期精準到不行

經濟部回應監察院糾正　列三大重點：核四重啟「困難重重」

快訊／鄭正鈐轟綠營抹紅清大　蘇貞昌翻舊帳3度回嗆「吵死了」

綠黨推四大公投「一好三壞」　僅支持公投綁大選其他全反對

486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

王世堅送柯文哲「角落生物」繪本　諷柯：角落政客人人踹

快訊／二階連署錯假率高達30％　林昶佐回擊：報復性罷免到我為止

罷免林昶佐連署未過門檻　罷昶：10天補件期集結最大力量

朱立倫主張必須使用核電　洪申翰狂酸：核電恐怖份子

快訊／林昶佐罷免案2階連署「有效份數不足」　罷昶10天內要補齊

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

陳時中3+11、高端跳號全忘記　國民黨酸：去年聚會日期精準到不行

經濟部回應監察院糾正　列三大重點：核四重啟「困難重重」

快訊／鄭正鈐轟綠營抹紅清大　蘇貞昌翻舊帳3度回嗆「吵死了」

綠黨推四大公投「一好三壞」　僅支持公投綁大選其他全反對

486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

王世堅送柯文哲「角落生物」繪本　諷柯：角落政客人人踹

快訊／二階連署錯假率高達30％　林昶佐回擊：報復性罷免到我為止

罷免林昶佐連署未過門檻　罷昶：10天補件期集結最大力量

朱立倫主張必須使用核電　洪申翰狂酸：核電恐怖份子

快訊／林昶佐罷免案2階連署「有效份數不足」　罷昶10天內要補齊

衣魚有害嗎？衣魚怕什麼？4招教你輕鬆驅趕！

批泰豐中壢廠標售案「決而不行」 股東：感覺被騙

門對門解法？鏤空樓梯是禁忌？最實用的風水避雷指南！

NCC公布110年Q3最新有線電視訂戶數　大豐由獨立系統變第6大集團

F奶青青甜曝「我21歲買房了」　理財方法曝！網驚：這樣算勝利吧

小禎2年甩肉50公斤！　「體脂只有14」營養師以為她是人妖

Volvo斥資5億進軍「百貨業」？沒啦，這是全新士林服務展示中心

高端開放混打3廠牌！網見「1條件」全傻了：這跟重打差在哪

教部發函大學惹怒兩大協進會　重批政治壓迫大學是錯誤

50種配料自由選！苗栗口碑飯糰店　Ｑ香米飯包滿內餡吃一顆就超飽

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

陳時中無罩嗨唱　教授曝與會者身分

快訊／李應元壺腹癌病逝　享壽68歲

快訊／林昶佐罷免案2階連署「有效份數不足」

28名新冠肺炎病逝家屬聲請國賠　

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

蘇治芬道別黑名單勇士！爽朗笑聲成追憶

陳時中無罩嗨唱　藍列3罪狀綠揭源頭

蔡英文哀慟不捨李應元　感念他抱病仍堅守外交第一線

長髮就是飯局妹？　黃捷怒轟賴士葆

李應元8月請辭返國「消瘦一大圈」　在機場仍對媒體擠出「笑容」

李應元病逝　柯：朋友，一路好走

李應元病逝　蘇貞昌不捨：他愛護台灣的心意會繼續傳承

「李應元會在天堂守護台灣」　林智鴻：民主這條路我們繼續扛

更多熱門

相關新聞

「核四安全是天大謊言」　邱顯智：請黃士修、國民黨不要再散布謠言

「核四安全是天大謊言」　邱顯智：請黃士修、國民黨不要再散布謠言

4大公投案年底登場，其中重啟核四備受社會矚目，監察委員田秋堇11日表示，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，DCIS更是問題嚴重，因此通過糾正經濟部及台電公司。對此，立委邱顯智表示，核四的大腦與神經系統DCIS系統，有超過上千個系統性問題尚未解決，「這麼恐怖的核四，你敢用嗎？」

反萊豬無法加入CPTPP？　黃暐瀚：照這邏輯根本不用怕中國卡

反萊豬無法加入CPTPP？　黃暐瀚：照這邏輯根本不用怕中國卡

綠喊公投大選脫鉤　黃國昌：不配稱為民主進步

綠喊公投大選脫鉤　黃國昌：不配稱為民主進步

蘇貞昌嗆國民黨推公投「為亂而亂」　朱立倫反擊

蘇貞昌嗆國民黨推公投「為亂而亂」　朱立倫反擊

蘇貞昌嗆「不要把人跟馬比」　朱立倫：每天跟別人鬥嘴不是好方法

蘇貞昌嗆「不要把人跟馬比」　朱立倫：每天跟別人鬥嘴不是好方法

關鍵字：

綠黨四大公投公投綁大選

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面