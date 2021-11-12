綠黨推四大公投「一好三壞」　僅支持公投綁大選其他全反對

▲四大公投綠黨表態支持「一好三壞」，支持公投綁大選，反對重啟核四、三接遷移與美豬進口三案。（圖／翻攝綠黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投案12月18日登場，綠黨12日表態，對公投立場將維持「一好三壞」的主張，反對重啟核四、美豬進口、三接遷移議題，支持公投綁大選，綠黨認為核四重啟困難、美豬應循國際標準、三接雖有破壞藻礁疑慮但能解決能源問題，因而表態反對。

綠黨透過臉書表示，「一好三壞」，在棒球比賽中是對於打者最有利的出擊時機，而在這場公投當中，是對應台灣向前邁進的關鍵時刻，因此綠黨針對四個公投案提出一好三壞的主張。

針對核四議題，綠黨認為，核四廠已經蓋20年，技術老舊，且機組尚未完工。一號機功能測試尚未完成、二號機零組件有超過1000項拆卸填補一號機。所以不但一號機尚未完工、二號機更是在零組嚴重缺損的情況，完全不可能使用。

綠黨強調，啟用核四並不能解決缺電問題。許多核心或週邊元件的製造商倒閉或停產。重啟核四面臨零件物料缺損、製造商倒閉或停產，以及須重行招標種種問題，經濟部估計重啟核四需要N+7年的時間。外界估計還要投入超過800億元追加預算。

綠黨表示，核廢料處理迄今尚無解決方案，沒有任何提供核廢乾貯的廠址，且核安問題的影響深遠，再加上最近又發現有地震斷層通過廠址，雙北地區6百多萬人口該如何避難？核四重啟公投的命題其實有很大的問題「是否同意核四廠啟封商轉發電？」唯從啟封到商轉發電，還有一大段距離，須經過幾個步驟和決策，違背公投法「一案不可決定兩件事」的重要原則。

針對美豬進口議題，綠黨則表示，2012年7月5日，由「聯合國農糧組織」和「世界衛生組織」所組成的「國際食品法典委員會」（簡稱CODEX），針對牛豬肉品的各個部位，訂定出萊克多巴胺殘留容許量標準，分別是肌肉與脂肪為10ppb、肝臟為40ppb、腎臟為90ppb。

綠黨強調，在國際標準出爐後，無論是當時執政的國民黨或是在野的民進黨，都接受該標準才同意開放美牛進口，9年後的現今，CODEX的標準並沒有放寬，台灣的美牛進口量在逐年上漲的情況下也無發生食安問題，綠黨認為食品安全規範應有一致標準，否則民眾與食品業者皆無所適從。

針對公投綁大選議題，綠黨表示，這原本是民進黨在野時期的看板訴求，諷刺的是，現在辯論台上的正方變成當初極力反對的國民黨。目前反對方論點離不開「公投案造成投票程序延宕」，但平心而論，技術性問題都是相對容易解決的問題，例如「增開投票所」、「選舉票與公投票動線分開領取」等方式皆可改善排隊亂象。

綠黨認為，公民投票是人民用直接民主救援代議政治的手段，面對中國與其代理人的惡意，綠黨絕對會站在抗中保台的一方，但抗中保台不應是限縮公投的可能性，因此綠黨才會堅守公投與大選應同時舉辦的立場。

針對三接遷移案，綠黨表示，「針對三接遷移案，綠黨再三斟酌下要呼籲大家投下反對票」，對於第三天然氣接收站選址影響千年藻礁生態，執政黨提出之外推方案相較於原始方案固然減輕了對藻礁的傷害，但仍有對部分藻礁造成不可回復破壞的疑慮；然而在再生能源尚未能穩定輸出的此時，以燃氣取代燃煤的第三天然氣接收站的確有其存在必要，是以外推方案尋求兩者之間的平衡則是不得已下的必要選擇。

綠黨表示，在異地復育方案顯然不可行的前提下，本黨呼籲全民一同監督外推方案環差評估，環差不是畫虎爛走過場，而應該在此程序中以藻礁保護為前提下，詳實討論外推方案並舉辦公聽會及說明會，充分揭露資訊以及詳實討論外推方案對藻礁的影響，尋求生態保育與能源轉型間平衡，邀集全民一同參與討論和監督。

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