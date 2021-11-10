順路載上學！騎士襲胸國中妹「完事給500」…噁問：穿哪款內衣

▲葉男對小君二度猥褻遭判刑。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名葉姓男子2019年2月起，因時常偶遇14歲國中少女小君（化名），搭載對方多次；怎料，隔年5月13日、14日他趁騎車載小君上學途中，偷摸小君胸部，並於事後拿500元給小君，二度猥褻得逞。一審橋頭地院依強制猥褻罪，將葉男判刑1年2月，案經上訴，高雄高分院日前駁回，維持原審量刑，可上訴。

判決指出，葉男2019年2月至6月期間，時常騎車於高雄茄萣運動公園，偶遇徒步上學的小君，因而搭載對方上學多次。然而，2020年5月13日清晨，他先是假意要載小君上學，途中竟突然停車，轉身偷摸小君胸部10秒鐘，得逞後繼續騎車前進，抵達目的地，再拿出500元給小君，隨後騎車離去。

翌日，葉男故技重施，趁騎車載小君前往學校途中，轉身偷摸小君胸部、下體10秒鐘，得逞後再繼續行駛，讓小君下車前，再拿出500元給對方，騎車離去。小君當天向導師反應此事，經轉知母親，報案處理，全案因此曝光。

葉男坦承知悉小君是國中生，也有載對方上學，但否認猥褻犯行；他辯稱，當時他是轉身問小君「吃早餐了嗎？」才會不小心碰到胸部，因為覺得不好意思，才會每次各給500元，且如果他有猥褻小君，那小君為何隔日還敢給他載。

小君則表示，2019年2月至6月間走路上學時，是葉男頻頻要求、堅持載她上學，當下她不知該如何拒絕，才會讓葉男載她去學校，直到有次，葉男於途中將機車停放在路邊，轉身問她穿什麼樣的內衣，接著出手摸她的胸部，讓她當下愣住，不知該如何反應，擔心再次碰到葉男，她便選擇提早一小時出門，後續就沒有遇到葉男。

怎料，2020年5月13日，她想說應該沒事了，便延後至6點出門，結果竟再次遇到葉男，且同樣強烈要求載她去上學，誇張的是，這次葉男還趁機把手伸進她的制服內，對她上下其手，才將她載到超商，給她500元後離開。隔天，小君擔心再被葉男遇到，特意提早出門，未料，仍被葉男堵到，這次葉男除了摸胸，還偷摸她的下體，並於完事後再給她500元，讓她嚇到不知該如何反應，同時也意識到事情的嚴重性，才被葉男騷擾的事情告知老師。

一審橋頭地院審理時，法官認為，葉男罪證明確，且小君還被診斷出罹患創傷壓力症候群與焦慮症等，依強制猥褻罪，將葉男判刑1年2月。

惟葉男不服，提起上訴主張，除了小君證詞外，並無相關事證指出有猥褻情事，即便他有觸碰到小君胸部，也僅是幾秒鐘，至多也僅涉及性騷擾。不過，二審高雄高分院審理時，法官勘驗相關事證後，不採信葉男說詞，認為葉男均為滿足一己性慾，並非只有騷擾意圖，故駁回上訴，維持原審量刑，全案仍可上訴。