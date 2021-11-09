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社會 社會焦點 保障人權

俄男賣泰達幣...他拿28萬假鈔露餡　跳車被壓制「只有1張真鈔」

記者邱中岳／台北報導

北市警方在6月破獲1名俄國籍男子在網路上找人買虛擬貨幣，沒想到莊姓男子卻拿28萬多元的假鈔交易，2人在小黃上點鈔時，俄籍男子發現鈔票有異狀，要小黃運將開到警察局，莊男竟跳車逃逸，當場被俄國男子追下車壓制報警。

警方調查，30歲的俄國籍男子（音譯：馬克西），在6月份上網找人兜售9千5百顆虛擬泰達幣，22歲的莊姓男子出面交付28萬元台幣，雙方在北車面交後搭上小黃。

▲▼俄籍男子出售9千5百顆泰達幣談妥28萬面交，只有1張真鈔，莊男見被識破跳車仍被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲俄國男發現對方拿假鈔交易，在車上要運將把車開到警察局，對方見狀開車門落跑反被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

馬克西在車上點鈔時，發現裡面竟然是假鈔，莊男見東窗事發隨即跳車，馬克西見狀也立刻跳車上前追人，當街將人壓制，引起路人圍觀報警。

據了解，當時馬克西在小黃上發現莊男給的不是真鈔，所以不斷打電話給朋友，並且要運將把車開到警察局，運將問是要去哪裡，馬克西不斷說「警察局」，強調「他給我不是真的錢」。

▲▼俄國男子賣9千5百顆虛擬泰達幣，對方拿28萬面交，但竟然只有一張是真鈔（紅框）。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲俄國男子賣9千5百顆虛擬泰達幣，對方拿28萬面交，但竟然只有一張是真鈔（紅框）。（圖／記者邱中岳翻攝）

莊姓男子見苗頭不對，立刻開車門想要逃跑，馬克西拉著對方，並且下車將人壓制在地，最後警方到場將莊姓嫌犯帶回。警方發現，28萬現金只有一張真鈔，隨即將莊男帶回警所偵訊，事後追查，又在10月份逮捕另名32歲的章姓嫌犯，2人雖然互踢皮球，訊後仍依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

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