脫北者「恐怖身手」跨電網越獄！為北韓前特種兵　怕遣返被處決

▲脫北囚犯越獄。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

脫北罪犯朱賢健10月18日利用收工時間脫逃圍牆高6公尺的吉林監獄，據陸媒披露，朱賢健在北韓曾擔任特種兵，警方發布15萬元（人民幣，下同）懸賞公告捉拿。11月9日，朱賢健已脫逃22天，警方將賞金提高至20萬，並指出朱賢健可能換衣化妝改變其體貌特徵，盼民眾注意並排查周遭地區可能作為藏匿地的倉庫地窖等。

11月9日，長春市公安局二道區分局發布《懸賞通告》，以20萬元懸賞脫逃22天的吉林監獄罪犯朱賢健。該通告指出，朱賢健脫逃後，可能換裝為「上身穿類似迷彩雨衣，胸前及後背有反光條，頭戴黑色帽子，戴口罩，手持鐮刀，背黑色背包」。通告也提到，該人有可能隨身攜帶黑色棉服，為躲避抓捕，可能採取更換衣著化妝等方式改變其體貌特徵。

該《懸賞通告》稱，凡提供線索經公安機關認定為是朱犯的，獎勵2萬元；凡提供線索協助抓捕或直接抓捕罪犯的，獎勵20萬元；凡是知情不報、窩藏、包庇犯罪嫌疑人的將依法追究法律責任。

消息指出18日晚間6點多，朱賢健利用收工時間展開脫逃行動，他逃獄的過程在網路瘋傳，其中一個監視器畫面顯示，穿著獄服的朱賢健當時正獨自一人在戶外走動，被獄警發現後立刻拔腿狂奔，跑到高近3層樓的鐵圍欄前迅速攀爬，隨即抵達遮雨棚後從棚頂直接跳出監獄外，重擊落地後他喘了口氣，之後又站起身來繼續狂奔。

▲朱賢健越過6公尺高牆的吉林監獄，該牆上還有電網。（圖／翻攝自微博）

朱賢健已脫逃超過22天。據吉林市公安局在朱賢健越獄後發布的通告指出，朱賢健在10月18日下午6時許，利用收工時間，通過攀爬AB門（雙門互鎖）雨棚翻至監牆，強行脫逃，目前下落不明。

通告寫道，「朱賢健，男，1982年10月13日出生，身高160公分，主要特徵：單眼皮，瓜子臉，小眼睛，逃跑時身穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲。此人無戶籍訊息。」

朱賢健在2014年因犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪併罰，被判有期徒刑11年3個月，並處罰金16,000元人民幣，驅逐出境。朱賢健在服刑期間曾於2017年和2020年兩次獲得減刑共1年2個月，將於2023年8月21日獲釋。

外界認為，由於獲釋後就會被遣返北韓，朱賢健選擇此時越獄可能是怕被遣返。事實上，「脫北者」被遣返後最重刑罰會面臨死刑，遭到槍斃。而朱賢健被指在北韓曾擔任特種兵，網絡流傳的一份《協查通報》則提醒「此人極度危險」，當地居民如果有發現可以容人的空房子或丟失的衣物等，要馬上上報。