瑪莎惡少媽媽求「見一面道歉」　她犀利分析：情緒勒索！萬人讚爆

▲惡少母親下跪道歉。（圖／ETtoday攝影中心）



網搜小組／劉維榛報導

瑪莎拉蒂惡徒張敦量與友人爆打宋姓男大生，張媽媽透過鏡頭向宋媽媽喊話，「希望能見一面、接受我的道歉」，此話一出反讓部落客「台灣妞韓國媳」搖頭，接著犀利分析有種道歉者的道歉，是因對方接受了，自己會舒爽，重點是自己會舒爽，然後可跟別人說「對方已接受我的道歉」，這種道歉就是一種情緒勒索。

嫁到南韓多年的部落客「台灣妞韓國媳」表示，即使她現在身在濟州島，也非常關注百桂少富毆痛毆宋姓男大生的事件，但對於父母代替兒子負荊請罪，且頻頻強調想見宋男與家人一面，「希望你能見我們一面、接受我的道歉...孩子沒教好，我的責任很大，我很抱歉，是我教不好。」

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此外，張父記者會上12分鐘內鞠躬9次、對不起5次、抱歉8次，向社會大眾及宋姓男大生一家致歉，他強調事件發生後，有試圖聯繫對方家屬，但因加護病房不能進入，只能留下紙條，希望宋男家屬可以給他們一個機會道歉。

▲張爸張媽希望能向當事人道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

面對張姓雙親對著鏡頭喊話「給他們一個道歉機會」，這一句話反讓「台灣妞韓國媳」感到無言了，她緩緩說道，張媽媽表示「如果道歉可以還給我健康的兒子，我就接受」，邏輯完全沒錯啊，這道歉有意義嗎（還不是本人出來道歉），所以我想聊聊道歉這件事情。

台灣妞韓國媳拋出癥結點，我們從小被教育做錯事情要學會道歉，以及要接受對方的道歉，學習原諒，但我每次聽到有人說「我希望他可以接受我的道歉」，自己就渾身不舒服，「這根本是道歉的時候，再把對方冠上一個『是他不接受我的道歉唷』的罪名！」

台灣妞韓國媳也舉例，曾經一位朋友也說了很傷人的話，導致兩人漸行漸遠，但友人卻老是透過中間人幫忙約飯局，堅持只是個誤會，要當面道歉解開心結。

然而看在台灣妞韓國媳眼裡，「我們也不會因為吃頓飯突然變回朋友，講話雖然傷人，但我對他沒有甚麼情緒」，因此向中間人喊話，「我很單純的覺得兩個人不適合當朋友而已，所以你不要在中間尷尬了！」

透過這件事，台灣妞韓國媳更加看清友人的真面目，「對方有我一百種聯絡方式，卻選擇跟共同朋友說，讓朋友提出來的時候戰戰兢兢，又讓我當了拒絕飯局的小心眼人，這操作更讓我確定我們不適合當朋友，我還是繼續小心眼好了。」

對此，台灣妞韓國媳一針見血分析，有一種道歉者的道歉，是因為對方接受了，自己會舒爽，重點是「自己會舒爽」，然後可以跟別人說「對方已經接受我的道歉」，這種道歉，就是一種情緒勒索。

▲ 張敦量荒唐行徑，引發全台怒火。（圖／記者白珈陽攝）







▲稍早傳來宋男已脫離險境且已清醒，令人振奮。（圖／記者游瓊華翻攝）

文末，台灣妞韓國媳也強調「所以想道歉的人，請想清楚，怎麼樣道歉才會讓對方舒爽，而不是你自己舒爽」，因為我們人生要學習辨別對方的道歉，「這個道歉接受了，你會舒爽就接受；這個道歉接受了，沒有任何意義；那真的誰都沒有辦法逼你接受，勇敢的表示自己就是不想原諒！」

該篇文章曝光後，引發萬人大讚中肯，「真的很籠統，還會讓我們覺得不接受道歉好像很壞」、「沒錯。你可以道歉，但對方接不接受又是另一回事。再者，對方沒有感受到你的誠意，這道歉有意義嗎」、「說的太好了！ 道歉有時候真的只是一種情緒勒索」、「有些道歉是廉價的台詞而已！披著道歉的糖衣，內藏壞心機啊」、「為什麼被害者一定要接受加害者的道歉...不接受剛好而已」。