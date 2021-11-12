瑪莎拉蒂3惡少收押首夜1人1房睡安穩　早餐奶酥醬饅頭+豆漿全吃光

▲涉嫌毆打男大生重傷昏迷的張敦量，收押禁見首日吃睡都很安穩。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

涉嫌毆打宋姓男大生重傷昏迷，駕駛瑪莎拉蒂的李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，遭檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，11日下午押往台中看守所收容。據了解，李、張、陳三人在看守所一人一間房，首夜似乎都很平靜，睡得安穩。早上的早餐也都正常吃完，完全看不出闖大禍的心情。

7日凌晨，宋姓男大生開休旅車從台灣大道快車道切換到慢車道時，擦撞到李韋霖駕駛，張敦量所有的瑪莎拉蒂。有醉意的張男不滿車子被擦撞，竟不顧男大生頻頻道歉，痛毆男大生致顱內出血昏迷，命危在加護病房治療。

▲3惡少遭用警備車送往看守所。（圖／記者白珈陽攝）

中檢複訊後認為，3人涉嫌共同傷害強制，又有暴力犯罪前科，張更犯下殺人未遂重罪，向台中地院聲請羈押禁見。法官羈押庭審理後，認為張敦量涉重罪（殺人未遂）、恐嚇、強制罪，陳勁豪、李韋霖涉傷害、強制罪，3人均有反覆實施、串證、逃亡之虞，裁定收押禁見，隨後由警備車送往台中看守所。

▲台中看守所菜單 。（圖／記者游瓊華翻攝）

沒瑪莎拉蒂可坐的3人，當晚第一餐吃日式角煮（滷肉）、炒時蔬及肉羹湯。3人事發當天就是酒後出事，被收押後首日，雖然日式滷肉是常見的下酒菜，但三人此時雖能享用此菜，卻無酒可配。今天早餐則是自製饅頭、豆漿；午餐炸秋刀魚、綜合滷味、當季時蔬、薏仁湯；晚餐筍乾蹄膀、客家小炒、當季時蔬、四物排骨湯。

台中看守所12日表示，3人因為疫情規定，進來後都是一人一間房隔離。昨晚到今天上午情緒都很穩定，看不出有任何異狀，飲食都很正常。目前還沒律見或借提，他們如有任何需求，都會依規定辦理。

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