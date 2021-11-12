瑪莎惡少喊沒動手　律師舉1案例「每個都說站著看，誰要認」

記者黃翊婷／綜合報導

台中宋姓大學生遭瑪莎拉蒂車主張敦量與友人陳勁豪、李韋霖打成重傷，但陳母11日出面致歉，強調兒子沒有動手，若有就交給司法處理。對此，美女律師李怡貞在臉書分享經手過的案例，當事人的孩子被打成植物人，開庭審理時，每個被告都說自己站在旁邊看或棒子揮空，「誰要認？」

▲陳勁豪的母親出面鞠躬道歉。（圖／記者李忠憲翻攝）

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瑪莎拉蒂車主張敦量與友人陳勁豪、李韋霖因行車糾紛，把宋姓大學生打到重傷昏迷，掀起眾怒。張敦量事後被起底是食品工廠小開，他的雙親11日出面道歉、下跪；而陳勁豪的母親也在同日現身代替而兒子向社會道歉，「看新聞到現在都不相信，不可能是我兒子（動手）」，因為兒子曾向她明確表示沒有打人，但究竟有沒有動手，要等到上了法院才知道，若真的有罪，就交給台灣的法律，「他要為自己的行為負責」。

不過，律師李怡貞11日在臉書PO文分享經手過的類似案例，內容提到，當事人的兒子因為一件小事被一群人打成植物人，開庭審理時，所有被告都推卸責任、記憶不復，「民事連帶責任跑不掉，未成年的行為人父母就必須連帶，要嘛脫產沒錢，或是犯案後又再參與其他重大刑案正在關，訴訟程序曠日費時，民事、刑事假扣押每個程序都需要律師費，假扣押還要提供擔保金。」

▲張敦量的雙親代兒下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

「十幾個被告，每個被告的每次答辯都是鬼扯，誰要認？每個都說站在旁邊看或是棒子揮空。」李怡貞說，對當事人來說，每一次和律師討論都是煎熬，每一次回到醫院看到癱在床上的孩子都是心酸，好不容易等到千萬賠償金判下來，總是有被告要上訴，「當事人曾跟我說，『我不知道他活著還是走掉才是對他最好』」。

李怡貞認為，這樣的歷程沒有人可以承受，一般人恐怕也負擔不起所有的律師費用，既然生了孩子、為人父母，就應該花時間把自己的孩子教好，勝過事後在鏡頭前道歉，「不要造成各種千古恨。」

▼遭打的宋姓男大生目前仍在加護病房觀察。（圖／家屬提供）