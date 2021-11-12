快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境　醫曝：叫他會點頭反應

記者游瓊華、陳韻如／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與陳勁豪、李韋霖兩名友人僅因擦撞就將18歲宋姓男大生打到重傷昏迷，囂張行徑引起社會譁然。而稍早院方出面說明宋男最新傷勢，宋男目前已脫離險境，且已清醒，叫名字也會點頭反應，一切朝樂觀方向前進。

▲遭瑪莎拉蒂惡少痛毆，宋姓男大生已清醒會點頭。（圖／記者游瓊華攝）

據宋男主治醫師沈炯祺表示，宋男這兩天腦壓控制良好，鎮定劑也於昨(11)日開始慢慢減量，並持續追蹤斷層掃描，而今(12)日也未發現有厲害的水腫，一早到病房探視時，呼喊名字，宋男也都有點頭回應。

沈炯祺提到，宋男目前已逐漸清醒，不過因為仍在插管中，還無法講話，但叫名字都會有回應，只是稍微躁動，但已經算是渡過危險期，「這樣是相當樂觀的」。不過對於何時能出加護病房，沈炯祺則說，一切必須等到呼吸器完全撤離，拔管之後再觀察二至三天，才能轉到普通病房，目前預計下周會替宋男拔管。

另外，沈炯祺也透露宋男當時送醫時已逐漸陷入中度昏迷，緊急斷層掃描後就送入開刀房取出血塊，後續也給予腦壓控制，並維持他正常體溫等，能夠有這麼樂觀的情況，主因也是宋男送醫的速度快，給予治療的時間迅速。

至於出院時間的部分，沈炯祺表示，第一關還是需要拔管，完全脫離呼吸器後，觀察宋男的手腳反應活動、肢體力量，剩下的就是要看他在昏迷過程中，腦壓對腦部的傷害，後續也要持續給予藥物治療，並持續復健，直到能恢復正常狀態後就能出院。