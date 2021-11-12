不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

記者張寧倢／綜合外電報導

印度10日迎來為期4天的傳統吠陀宗教「日神節」（Chhath puja），信徒為了感謝太陽神「Surya」賦予地球上富饒生命的恩賜，期間需要到神聖的河流中進行浸浴、祈禱並獻上供品，令人擔憂的是，「聖河」因為受到工業汙染漂浮著大白色有毒泡沫，而民眾卻仍然泡在水裡，甚至開心地玩起了泡泡。

▲印度「聖河」飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時泡在河裡沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

綜合《半島電視台》、印度ANI報導，印度首都新德里的亞穆納河（Yamuna river）全長1376公里，是印度教徒最神聖的河流之一，但同時也流經世界上汙染最嚴重的城市之一，儘管設立了環保法規，但首都的大部分汙水、鄰近城市的農業殺蟲劑、工業廢水都流入了這條水道，河面上浮著一大片厚厚的白色泡沫並非積雪，而是融合了化學染劑與洗滌劑的有毒泡沫。

▲有社運人士揭露，這些汙水可能含有附近牛仔褲工廠染色用的化學藥劑與洗滌劑。（圖／路透）

報導稱，這些泡沫含有高濃度的氨和磷酸鹽，味道相當刺鼻，可能引發呼吸道與皮膚問題，新德里當局派遣15艘船隻以布網將泡沫拖曳到岸邊清除，但仍然有數百名信徒在「日神節」儀式時浸入亞穆納河，從外媒曝光的照片中可見，民眾不以為意地用河水沐浴、刷牙，還有人開心捧著有毒泡沫自拍，孩童在泡沫中打滾的畫面。

▲一名中年女性泡在亞穆納河中，用河水刷牙。（圖／路透）

▲民眾開心抓起有毒的白色泡泡自拍。（圖／達志影像／美聯社）

信徒維爾瑪（Rajesh Kumar Verma）表示，他知道河水受到汙染，但還是進泡在水中，對健康危害毫不在意，「擔心什麼？如果我們感到害怕，那要怎麼做祈禱？」報導也提到，新德里人口超過2千萬，是世界上最臭的城市之一，尤其冬季的天空將出現有毒的霧霾，空汙達到災難性的水準，除了工業影響，鄰近的農民也會在作物收穫後放火焚地。

▲當地孩童也興奮地徜徉在泡泡裡。（圖／路透）

▲▼受訪信徒表示，比起健康上的危害，他們更在意祈禱儀式。（圖／達志影像／美聯社）

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast