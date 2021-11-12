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「單親不是孩子變這樣的原因」　律師嘆：爸媽下跪這場戲可以免了

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張敦量父母出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

記者崔子柔／綜合報導

食品工廠小開張敦量7日凌晨開瑪莎拉蒂出門，遭宋姓男大生擦撞，氣得和友人聯手將宋男毆打到顱內出血，事件鬧得沸沸揚揚，張敦量父母也出面下跪道歉，律師呂秋遠則表示，「爸媽下跪這場戲，真的可以免了」。

「一名未成年人因為開車擦撞而被圍毆的事件，並不是只有嫌犯兇殘的問題而已」，呂秋遠昨（11）日在臉書發文表示，警方只要在事發現場「稍加」調查，觀察被害人傷勢，就可知道不是張男等人所說的「互毆」情形，「在實務判斷上，至少就是殺人未遂，這可是有可能判處五年以上的重罪，怎麼會這麼容易就輕輕放過？」

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呂秋遠提到，「社會對於這件事，之所以這麼關注，還在於隱藏的不對等關係」，「如果不是鬧大，那麼誰會在意一個年輕人被開著跑車的一群人圍毆至瀕死？不過就是傷害而已，有這麼嚴重嗎？」

▲▼瑪莎拉蒂張姓惡少父親。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼張敦量父母事後不斷替兒子道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂惡少母下跪。（圖／記者唐詠絮攝）

針對張男父親回應媒體，單親可能影響兒子做出此番行為，呂秋遠則無法理解，「哈囉？單親不是造成孩子變成這樣的原因好嗎」，他認為，這種說法恐怕汙衊不少單親家庭，「又要讓多少人以小孩為名，要給小孩健全的家庭，因此拒絕離婚」，而不健全的婚姻，對孩子的影響往往更大。

呂秋遠最後提到，「爸媽下跪這場戲，真的可以免了。兒子犯錯，他已經成年了，這是他的責任」，在孩子成長過程中，父母得擔起相當的責任，未成年的情況下還需承擔連帶損害賠償，「當孩子已經成年，就讓他自己去承擔，不用為了孩子向被害人下跪，這真的很傷，也很沒必要。」

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